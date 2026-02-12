Ubrique, que sigue achicando agua, teme a la borrasca Oriana: "Estoy intranquila"

El agua sigue discurriendo con mucha fuerza desde hace casi una semana es por las calles de la localidad gaditana de Ubrique.

Última hora del tiempo por la borrasca Nils: Suspenden las clases en 22 municipios de Cádiz, Málaga y Sevilla, Granada y Jaén ante la nueva borrasca

Donde el agua sigue discurriendo con mucha fuerza desde hace casi una semana es por las calles de la localidad gaditana de Ubrique. Allí intentan desviar el caudal hacia una nueva canalización con la amenaza de nuevas lluvias intentas a partir de este viernes, informa Victoria Talero, J Díaz Pando, A. Martín, L. Benito y D. Jiménez.

Todo el agua de la sierra Grazalema baja por un torrente inundando desde hace una semana las calles y casas de Ubrique. José antonio Bautista, primer teniente alcalde de Ubrique, reconoce el estado de ansiedad de sus conciudadanos. "A los vecinos les subía por los sumideros, por los baños y hemos tenido que buscar una solución alternativa".

"Intranquila, yo personalmente estoy intranquila"

La solución ha sido canalizar el agua por una tubería hasta el río y el caudal casi ha desaparecido. "Está siendo efectivo y quita el agua de la superficie". Pero el miedo sigue entre los vecinos y más sabiendo que este viernes llega una nueva borrasca: "Intranquila, yo personalmente estoy intranquila".

Aunque el nivel del Guadalete ha bajado en el Portalilllo, en Jerez., todavía quedan viviendas anegadas como la de Pepi. "No puedo entrar todavía en mi casa, todavía tengo como 30 o 40 centímetros de agua". Han llegado voluntarios con bombas de achique y para sacar lo que se pueda salvar y a limpiar todo el barro. "La ayuda y solidaridad de la gente se agradece"

Solidaridad que también vemos en Dúdar, en Granada donde la casa de Carlos está convertida en un lodazal. "Tengo muchos recuerdos no es normal esto".

Mientras en Quesada, en Jaén, la Guardia Civil ha tenido que rescatar en un tractor con remolque a un hombre herido desde hace días en su casa.