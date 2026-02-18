La escuela taurina de La Algaba no alcanza los 10 alumnos, el número mínimo para iniciar el curso

El Ayuntamiento, encargado de la gestión del centro, ha pedido a personas o empresas interesadas en impulsar "alguna iniciativa" que permita "seguir fomentando la tauromaquia"

La Algaba, municipio sevillano, donde la tauromaquia ha sido cuna del toreo, ha hecho un llamamiento para que su Escuela Taurina consiga al menos 10 alumnos que le permitan iniciar el curso 2026. El Ayuntamiento, encargado de la gestión del centro, ha pedido a personas o empresas interesadas en impulsar "alguna iniciativa" que permita "seguir fomentando la tauromaquia".

El centro taurino, interesado en la polémica tradición, abrió el plazo de inscripción para el nuevo curso en un periodo de noviembre y diciembre, pero transcurrido ese tiempo no ha conseguido ningún alumno en 2026, de los 10 imprescindibles para reactivar la actividad formativa.

El Ayuntamiento de La Algaba, responsable de la gestión de la Escuela Taurina ha publicado el llamamiento "a la ciudadanía" en el que, tras reconocer que "no se ha recibido ninguna solicitud por parte de alumnado, no puede comenzar a desarrollarse la actividad".

La Escuela Taurina de La Algaba, que lleva 25 años de formación en el sector del toreo, proponía un curso formativo con dos sesiones de entrenamiento a la semana con el pago de una cuota de 25 euros mensuales por alumno, según se lee en la web del ayuntamiento andaluz. Además, los participantes del curso tenían que tener los 10 años cumplidos y estar empadronados en el municipio.

El curso de 2026, sin embargo, no ha podido comenzar por falta de interesados, aunque esperan que el llamamiento desde el Ayuntamiento funcione y se inscriban al menos los 10 alumnos necesarios para hacer viable el proyecto.