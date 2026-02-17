Una niña de seis años se precipita desde un piso en Salamanca

Una niña de tan solo seis años se ha precipitado desde un edificio situado en una de las calles de Salamanca

Una menor de seis años se ha precipitado desde un piso de la calle Valencia de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19:52 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de que una persona se había precipitado desde un piso de la mencionada calle de la capital salmantina.

En base a esta información, el 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional, y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado al lugar a al equipo médico del Punto de Atención Continuado (PAC) de San Juan y una UVI móvil.

Se desconoce el estado de la menor

Por el momento se desconoce el estado de la niña que cayó desde el piso. Los agentes tratan de investigar por qué la niña se precipitó desde ese piso. Los sanitarios que acudieron hasta el lugar atendieron a la menor y fue una persona que caminaba en la calle la que dio el aviso.

Del mismo modo, tampoco se ha confirmado si se tiró intencionadamente o se cayó accidentalmente, si se encontraba sola en casa o si había alguien con ella en el domicilio.