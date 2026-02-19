Europa Press 19 FEB 2026 - 18:02h.

Todo indica que se puede tratar de un ajuste de cuentas entre familias

Los tres acusados de matar a Bori en Alcorcón defienden su inocencia y señalan al amigo de la víctima

Compartir







Un hombre de 31 años ha sido trasladado a un hospital de Granada en la tarde de este jueves con herida de bala en una pierna tras ser tiroteado y apalizado en Pinos Puente, en el área metropolitana granadina, por un posible ajuste de cuentas entre familias.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que ha conllevado la articulación de un refuerzo de la seguridad por Guardia Civil y Policía Local de Pinos Puente en el municipio tras los hechos, que han congregado a familiares del herido en torno al centro de salud pinero al que fue trasladado para una primera atención médica.

El hombre fue tiroteado y apalizado

Desde el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía se recibía aviso a las 13,45 horas del centro de salud por el ingreso de un hombre con una herida por disparo de bala, por lo que se comisionaba, han detallado desde el organismo dependiente de Presidencia a Europa Press, a la Guardia Civil y a la Policía Local. El 061 lo trasladaba posteriormente al centro hospitalario.

La Policía Local de Pinos Puente, cuyos efectivos han llegado en un primer momento al centro de salud, ha comunicado por su parte que, además de la herida de bala, el hombre presentaba signos de haber recibido una paliza. La Guardia Civil ha abierto la correspondiente investigación para aclarar lo sucedido. Desde el Instituto Armado se ha indicado en concreto que se están practicando gestiones para el esclarecimiento de los hechos, por los que este treintañero resultaba herido por arma de fuego y presentaba múltiples golpes.