Declara como investigada una trabajadora de la guardería de Algemesí cerrada por maltrato

Exterior de la guardería de Algemesí
Guardería de Algemesí. Europa Press
Una trabajadora de la guardería de Algemesí (Valencia) que fue cerrada tras la detención de su directora por maltrato a los menores ha declarado este jueves en los juzgados de Alzira en la misma causa.

Según ha informado a EFE el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) esta trabajadora es la segunda investigada en esta causa y su declaración estaba señalada para este jueves.

El magistrado instructor acordó recibir declaración en calidad de investigada a esa trabajadora a fin de determinar si pudo incurrir en alguna conducta omisiva en relación a los hechos objeto de la investigación.

La directora de la guardería, de 55 años, fue detenida el viernes, día 30 de enero, por los presuntos delitos de maltrato y vejación de los menores a su cargo y quedó en libertad provisional con medidas cautelares tras prestar declaración ante el juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia.

La mujer fue detenida por el grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira-Algemesí como presunta autora de los delitos de malos tratos habituales y trato degradante, ya que al parecer zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores a su cargo, de entre 9 meses y 3 años.

