Declara como investigada una trabajadora de la guardería de Algemesí cerrada por maltrato

El magistrado acordó recibir declaración a esa trabajadora a fin de determinar si pudo incurrir en alguna conducta omisiva

La dueña de la guardería de Algemesí "zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones" a los menores

Una trabajadora de la guardería de Algemesí (Valencia) que fue cerrada tras la detención de su directora por maltrato a los menores ha declarado este jueves en los juzgados de Alzira en la misma causa.

Según ha informado a EFE el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) esta trabajadora es la segunda investigada en esta causa y su declaración estaba señalada para este jueves.

El magistrado instructor acordó recibir declaración en calidad de investigada a esa trabajadora a fin de determinar si pudo incurrir en alguna conducta omisiva en relación a los hechos objeto de la investigación.

La directora de la guardería, de 55 años, fue detenida el viernes, día 30 de enero, por los presuntos delitos de maltrato y vejación de los menores a su cargo y quedó en libertad provisional con medidas cautelares tras prestar declaración ante el juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia.

La mujer fue detenida por el grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira-Algemesí como presunta autora de los delitos de malos tratos habituales y trato degradante, ya que al parecer zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores a su cargo, de entre 9 meses y 3 años.