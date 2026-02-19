Detenido un empresario en Tarragona por explotar a empleados, que dormían en un almacén

Los empleados no estaban dados de alta en la Seguridad Social, eran explotados laboralmente con jornadas “extenuantes”

Detenido un joven de 20 años por matar a su padrastro en el barrio de Sant Andreu con un cuchillo

La Guardia Civil y la Guardia Urbana de Tarragona detuvieron, el pasado miércoles, al administrador de una empresa de venta de bebidas de Tarragona como presunto autor de un delito de trata de seres humanos en el ámbito laboral al tener empleados en situación irregular que incluso pernoctaban en un almacén en condiciones insalubres.

Según la Guardia Civil, los empleados no estaban dados de alta en la Seguridad Social, eran explotados laboralmente con jornadas “extenuantes” y vivían en espacios habilitados como infraviviendas en el almacén de la empresa.

La investigación policial empezó a finales de 2024 y, tras varios controles periódicos, el 3 de diciembre de 2025 los agentes localizaron a tres empleados con indicios de trata de seres humanos, como limitación de la libertad, control y manipulación de su documentación, dependencia económica, jornadas laborales extenuantes, retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional y un férreo control personal por parte del encargado. Los trabajadores intentaron ocultar los hechos a los agentes, “protegiendo a sus opresores, lo que evidenciaba la situación de presión y control a la que estaban sometidos”, señala la Guardia Civil.

No estaban dados de alta en la Seguridad Social

Finalmente, el pasado 17 de febrero, agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Urbana detuvieron al administrador de la empresa como presunto responsable de un delito de trata de seres humanos en el ámbito laboral y presentaron las diligencias ante el Tribunal de Instancia de Tarragona en funciones de guardia.

Según la Guardia Civil, los empleados no estaban dados de alta en la Seguridad Social, eran explotados laboralmente con jornadas “extenuantes” y vivían en espacios habilitados como infraviviendas en el almacén de la empresa.

La investigación policial empezó a finales de 2024 y, tras varios controles periódicos, el 3 de diciembre de 2025 los agentes localizaron a tres empleados con indicios de trata de seres humanos, como limitación de la libertad, control y manipulación de su documentación, dependencia económica, jornadas laborales extenuantes, retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional y un férreo control personal por parte del encargado.

Los trabajadores intentaron ocultar los hechos a los agentes, “protegiendo a sus opresores, lo que evidenciaba la situación de presión y control a la que estaban sometidos”, señala la Guardia Civil. Finalmente, el pasado 17 de febrero, agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Urbana detuvieron al administrador de la empresa como presunto responsable de un delito de trata de seres humanos en el ámbito laboral y presentaron las diligencias ante el Tribunal de Instancia de Tarragona en funciones de guardia.