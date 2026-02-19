Dos de los cuatro heridos resultaron heridos graves

Todos los afectados fueron evacuados al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol

Compartir







FerrolUn incendio en una vivienda en Ferrol ha dejado cuatro personas heridas en la madrugada de este jueves, entre ellos un menor y un bombero, según ha precisado el 112 de Galicia.

El primer aviso alertando de lo que estaba ocurriendo lo recibió el Centro Integrado de Atención de Emergencias gallego minutos antes de las 6:00 horas. La llamada informaba de humo en un inmueble de la calle Álvarez de Soutomaior, en el barrio de Recimil de Ferrol, en A Coruña. Según el alertante, había además una persona asomada a una ventana pidiendo ayuda.

Cuatro heridos, dos de ellos en estado grave, en el incendio en Ferrol

Ante la situación, y nada más recibir el aviso, de inmediato se movilizó a los Bomberos de Ferrol y se pidió la colaboración del equipo de Narón. También se avisó a la Policía Local y Nacional, así como a Urgencias Sanitarias, ya que todo apuntaba a que habría heridos.

Poco después de llegar al lugar de los hechos, los profesionales sanitarios confirmaron la evacuación de cuatro personas al hospital Arquitecto Marcide, dos de ellas en estado grave, de los cuales uno era un miembro del equipo de extinción. Además, uno de los heridos, como se ha precisado, es menor de edad.

Respecto al inmueble donde se desencadenó el incendio, los bomberos han indicado que ardió una habitación por completo, aunque toda la vivienda resultó afectada por el humo, al igual que la casa de al lado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otra herida en otro incendio en A Coruña

Paralelamente a este suceso, y también esta madrugada en A Coruña, se produjo otro incendio en un piso de la calle Barcelona en el que resultó herida una persona con quemaduras en las manos y en un pie.

En este caso, los hechos se produjeron pasadas las 04:00 horas y el fuego afectó a una habitación, mientras que el humo llenó otras dos estancias. De esta manera, el piso, en el que habitaban cuatro personas, fue desalojado y la afectada trasladada al hospital.