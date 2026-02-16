Al menos 259 vecinos de Grazalema no pueden volver a sus casas porque se encuentran en "la zona roja", un lugar que continúa en alerta

Así es el día a día de los vecinos desalojados de Grazalema: "Cada día que pasa estamos un poco más cabizbajos"

Los vecinos desalojados de Grazalema que habían sido acogidos en Ronda han hecho su última comida entre aplausos disfrutaban de unos macarrones y una tarta que representaba la ilusión de todas estas personas que vuelven a sus casas después de tanta incertidumbre. Cuando dieron la noticia en ese pabellón, la felicidad y la ilusión volvió entre todos los afectados. Informa en el vídeo Lídice Benito.

Tras 11 días en Ronda, aunque todos ellos están muy agradecidos y acogidos, "como la casa de uno", no hay nada, según ha comentado uno de ellos. De sufrir las mayores lluvias desde que registros el municipio de Grazalema, en Cádiz, intentan desde este lunes volver a la rutina, a algo parecido a la normalidad. Desde hace unas horas, los vecinos de más de 1.300 viviendas desalojadas hace 10 días han empezado a regresar a sus hogares.

Lo peor de las lluvias, el acuífero que existe bajo el pueblo estaba totalmente saturado y suponía un riesgo. La autorización supone la vuelta del 80% de la población de Grazalema. Son todas las casas excepto 300 que están dentro de la llamada zona de exclusión. Han sido horas de felicidad regresando a su pueblo, pero ahí hay todavía muchas cosas por hacer. El agua y la lluvia han dejado daños cuantiosos.

Muchos vecinos se han encontrado las viviendas mejor de lo esperado, pero muchas casas y negocios han quedado completamente destrozados. El agua ha reventado el suelo y se ha filtrado a través de las paredes. Pero no todos los vecinos han podido volver. Todavía hay unas 250 personas tendrán que permanecer fuera de sus hogares hasta que los geólogos determinen que son seguros.

Los momentos más emotivos durante el desalojo

Durante esos 11 días se han apoyado entre todos, incluso han tenido celebraciones de cumpleaños. José Manuel ha soplado las velas de sus 33 años entre todos sus vecinos que como él, se encuentran en la misma situación. Sin duda será uno de los días que no olvide jamás: "El mejor regalo que me podían dar hoy, desde luego", dice refiriéndose a la noticia de su regreso a casa.

"Ha deseado lo que todos hemos deseado, volver a casa", dice otro de los vecinos. Y así ha sido, su deseo se ha cumplido en cierta parte porque el 80% de los desalojados han podido volver a sus casas. Pero, aún "259 vecinos afectados por la zona roja", no pueden cruzar la puerta de su vivienda, ya que se encuentran en zona de riesgo, según ha confirmado su alcalde.

Las imágenes que han quedado durante la jornada de este lunes en las calles de Grazalema son maleteros llenos, caras de felicidad y mucha emoción que movía cajas y cajas entre los vecinos que regresaban a sus casas. "Ahora estoy disfrutando del momento", decía uno de ellos