Rocío Amaro Europa Press 24 FEB 2026 - 13:14h.

Familiares y vecinos se concentran ante el Juzgado de Menores de Sevilla para denunciar la falta de contundencia de la ley frente a los delitos de sangre cometidos por adolescentes

Investigan la muerte de un menor de 17 años apuñalado en Isla Mayor, Sevilla

SevillaEl calendario ha marcado este martes, 24 de febrero, una fecha complicada para la comarca sevillana de la Marisma. El Juzgado de Menores de Sevilla ha abierto sus puertas para celebrar la primera sesión del juicio contra el joven acusado de acabar con la vida de Daniel, un adolescente de 17 años, durante la madrugada del pasado 2 de julio en el poblado de Alfonso XIII, en Isla Mayor.

Sin embargo, el foco de la jornada no ha estado solo dentro de la sala, sino en las puertas del edificio judicial. Allí, una concentración de familiares y vecinos ha servido para poner rostro a una tragedia que ha dejado a un municipio roto. Bajo el lema "Si matas no eres un menor, eres un asesino", los padres de la víctima han liderado una protesta que trasciende el caso particular de su hijo para convertirse en una reivindicación nacional, el endurecimiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

"Matar en España sale muy barato"

Horas antes de que arrancara la sesión, la web de Informativos Telecinco ha podido hablar con Francisco José Márquez, padre de Daniel. Su testimonio refleja el hundimiento de una familia que, tras meses de espera, afronta el juicio con una mezcla de impotencia y desolación. "Solo pedimos justicia por mi hijo y por todos los inocentes que a diario les quitan la vida unos menores sin valores que de sobra saben que matar aquí en España sale muy, muy, muy barato", confesaba Márquez en vísperas de este 24 de febrero. "Ahora mismo estamos fatal, la verdad", añade.

Ya a las puertas del juzgado, Márquez ha insistido en que su queja apunta directamente a los plazos legales. En el momento de los hechos, el presunto agresor tenía 15 años, a falta de apenas 28 días para cumplir los 16. Esa diferencia de menos de un mes supone, según la Ley Orgánica 5/2000, que la pena máxima de internamiento a la que se enfrenta oscile entre uno y cinco años, algo que el padre de Daniel califica de "vergüenza".

Un frente común de familias rotas

La protesta en Sevilla no ha sido un acto aislado. El dolor ha servido de nexo para otras familias de la provincia que han pasado por el mismo calvario. En la concentración se han podido ver los rostros de la madre de Aarón, el adolescente asesinado en Gerena, y de la familia de Jesús Rosado, el joven que perdió la vida en la noche de Halloween de 2022 en Palomares del Río.

Unidos en un mismo cartel, los nombres de estos menores recordaban que el caso de Daniel es el último de una lista de crímenes violentos protagonizados por menores en la provincia. Manoli Gómez, madre de Daniel, ha insistido en que su hijo "no conocía de nada" al agresor y que todavía hoy desconocen qué motivo pudo llevar al joven a asestarle la puñalada mortal en la parada de autobús del municipio.

El recuerdo de una madrugada trágica

Los hechos que se juzgan ahora se remontan a las 00:30 horas del 2 de julio de 2025. Daniel falleció tras ser atacado con un arma blanca en pleno centro del poblado de Alfonso XIII. La conmoción fue tal que el municipio no solo respondió con lutos oficiales, sino con una explosión de rabia contenida que derivó en incidentes frente a la vivienda del presunto responsable.

"Él estará en un centro de internamiento, pero a mi hijo ya no lo tengo conmigo", expresaba Manoli a las puertas del juzgado, pidiendo a la sociedad que no olvide este caso: "Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocarle a cualquiera". El juicio continuará en las próximas jornadas para determinar la responsabilidad del acusado en un proceso que la familia considera que, de partida, ya nace con una respuesta judicial insuficiente.