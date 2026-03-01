Redacción Andalucía Europa Press 01 MAR 2026 - 13:58h.

La agresión con arma blanca se produjo de madrugada en el núcleo costero de San José en Níjar, Almería

El arrestado, "fuera de sí" y con sus facultades mentales mermadas, se abalanzó sobre el agente evacuado a un hospital

AlmeríaUn hombre de nacionalidad belga ha sido detenido esta madrugada del 1 de marzo por atacar y herir a un guardia civil que se encontraba en esos momentos custodiando garrafas de gasolina en Almería.

Según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press, concretamente el altercado se ha producido en la población costera de San José, perteneciente a la localidad de Níjar.

El atacante, que estaba "fuera de sí", tenía sus facultades mentales mermadas, tal y como han precisado. El agente vigilaba una embarcación intervenida en un operativo y vinculada con el petaqueo a narcolanchas.

Fue evacuado a un hospital, pero su vida no corre peligro

En un momento dado, el mando de la Guardia Civil se vio sorprendido por el vecino de San José, que abalanzó sobre él con un arma blanca. El herido ejercía funciones de jefe de prevención y comandante de puesto accidental en el Puesto Principal de Níjar.

No estaba solo, sino junto a otros efectivos que habían participado en la actuación contra el tráfico de drogas en la zona del litoral almeriense. Según ha podido saber la agencia EFE, tuvo que sacar su arma reglamentaria para defenderse.

A pesar de ello, el varón posteriormente arrestado le causó heridas en una zona del cuerpo y, por ello, fue evacuado a un hospital, aunque su vida no corre peligro.