Claudia Barraso 25 FEB 2026 - 17:35h.

Una vecina de Ortuella, Vizcaya, y su hijo de 22 años, sufrieron una terrible agresión durante la noche del pasado sábado en los Carnavales de Sestao. Se encontraban andando hasta la localidad de Portugalete cuando un coche casi les arrolla un coche, a lo que empezaron a recriminar a los ocupantes lo sucedido, sin darse cuenta de que eran ertzainas que iban de paisanos.

Los agentes estaban patrullando por el municipio. Cuando pasaron con el coche por un paso de cebra y casi atropellan a la mujer, a su hijo y a unos amigos con los que iba. Ella confiesa que dio varios golpes en el capó, pero no esperaba la reacción de los agentes: “Yo lo hice mal, pero pedí perdón. No debieron pegar a una mujer de 51 años desarmada. Si hubiera llevado un palo o una navaja…”, afirma en una entrevista para el medio ‘El Diario Vasco”.

La madre relata la brutal paliza: "Patadas, palos... terminé magullada y a mi hijo casi lo desgracian"

La denunciante vio que los agentes llevaban “pinganillos y porras extensibles”. En ese momento se dio cuenta de que eran policías y les pidió perdón diciendo que estaban de fiesta. “Ni fiesta ni hostias, aquí no se mueve ni Dios”, gritaron los agentes. “No os pongáis así de chulos”, respondió la madre de forma amenazante. Y en ese momento comenzó la pelea. Les dieron porrazos en las piernas y le “lanzaron al suelo. Me golpeé la cabeza”. Su hijo defendió a su madre y fue cuando lo “pusieron bocabajo”.

A partir de aquí, la madre segura que tanto ella como su hijo y sus amigos recibieron una lluvia de “patadas y palos”. “Terminé magullada... y a mi hijo casi le desgracian y le dejan sin un testículo”, dice la mujer después de la operación a la que se ha tenido que someter el joven.

La gente que se encontraba allí, y que presenció la "paliza", rogaron a los agentes que parasen de golpearles, pero éstos hicieron todo lo contrario, pidieron refuerzos y llegaron más patrullas. Una brutal agresión que terminó con la entrevistada, su hijo y el amigo de éste en comisaría, este último "tenía la cara como un pan".

El dolor de testículo de su hijo en el calabozo: "Se lo llevaron de urgencia al hospital"

El hijo de la denunciante fue llevado al hospital de Cruces junto a su madre para que fuesen atendidos por los sanitarios. Salieron del centro médico con un parte de lesiones y fueron trasladados al calabozo directamente. Una vez allí, el joven comenzó a quejarse de un fuerte dolor en uno de sus testículos, por lo que tuvo que ser trasladado de nuevo al hospital: “Le tuvieron que intervenir y le extirparon la mitad del testículo. Pudieron recuperar al menos la mitad y así podrá ser padre”.

Según ha confirmado el Departamento de Seguridad al mismo medio, los dos ertzainas tuvieron que acudir a la mutua para ser atendidos por las lesiones que sufrieron durante la pelea. El próximo martes se celebrará el juicio rápido ya que la mujer decidió interponer una denuncia por los hechos. La Ertzaintza ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido.