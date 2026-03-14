Redacción Andalucía Europa Press 14 MAR 2026 - 11:55h.

Los hechos ocurrieron este 13 de marzo a las 16 horas en un establecimiento comercial de Roquetas de Mar

Mediante el "uso proporcionado de la fuerza", los guardias civiles lograron reducir y arrestar al agresivo individuo

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AlmeríaUn hombre fue detenido por intentar robar en una tienda este 13 de marzo y también causar lesiones a los agentes que acudieron al aviso del delito en la localidad de Roquetas de Mar (Almería).

Según ha contado la Guardia Civil a Europa Press, los hechos ocurrieron a las 16 horas cuando desde la Central recibieron la alerta de que un individuo pretendía actuar en un establecimiento comercial del pueblo.

Patrullas de la Benemérita y Policía Local se desplazaron al negocio. Fueron recibidos por el sujeto con gran violencia, ya que éste respondió con golpes y alta excitación.

Tanto fue así que acabó agrediendo a los agentes, quienes tuvieron que emplear "un uso proporcionado de la fuerza" para reducirlo in situ y arrestarlo. En cualquier caso, sufrieron lesiones leves.

Con un cuchillo de grandes dimensiones

Tal y como publica el diario 'La Voz de Almería', el suceso ocurrió en la barriada de las 200 viviendas de Roquetas. El presunto ladrón accedió a un comercio armado con un cuchillo de grandes dimensiones.

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Estaba intimidando y amenazando a varias personas con el arma blanca. Cuando se enfrentó a los guardias civiles, utilizó puñetazos y patadas mientras les gritaba. Ellos tuvieron que desplegar sus pistolas eléctricas.