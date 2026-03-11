Asun Chamoso 11 MAR 2026 - 14:10h.

Jordi García, el dueño de las joyerías, denuncia una oleada de robos: "Nunca tan bestia como ahora"

Las cámaras de seguridad grabaron los atracos, que podrían haber cometido un grupo especializado

BarcelonaJordi García asegura no haber vivido nada igual en sus 40 años de experiencia. En menos de quince días, han asaltado violentamente dos de sus joyerías en Vic: "Es un no parar. Nunca tan bestia como ahora". Y añade que se sienten indefensos: "Estamos vendidos".

El último atraco fue el lunes 9 de marzo en la joyería situada en la calle Guixa. Jordi salió de la tienda para llevarse un material al taller. Dos hombres, escondidos en el portal del edificio de al lado, estaban vigilando. Tal como se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, entraron dando varias patadas a la puerta. Iban encapuchados, con varias capas de ropa, gorras y guantes.

Al ver a los asaltantes, la dependienta corre para apretar el botón de alarma pero la interceptan y la obligan a abrir la caja fuerte repitiéndole varias veces "Dame el dinero". Mientras uno la mantiene retenida en el suelo, el otro ladrón coge el dinero y las joyas, algunas de clientes que las habían dejado para reparar. Según el dueño de la joyería, pudieron llevarse un botín de 150.000 euros, calculando solo el precio de coste del material y no el de venta al público. Los dos hombres consiguieron huir usando un patinete.

Mismo modus operandi

El 25 de febrero, atracaron en otra joyería de Jordi García. A las diez y media de la mañana en la Rambla Davallades, dos asaltantes reventaron la puerta y entraron. La dependienta acababa de colocar material en el escaparate y la caja fuerte estaba abierta. En esta ocasión, los ladrones se llevaron dos bolsas cargadas de joyas y también escaparon usando un patinete. El propietario calcula que el material robado tiene un valor de unos 200.000 euros. García sospecha que las piezas pueden ser vendidas en el mercado negro en el extranjero o troceadas para colocarlas en tiendas que compran oro.

A estos dos atracos, el dueño explica otros dos más que sufrieron. En plena campaña de fiestas navideñas de 2024, les robaron dos mantas de cadenas y, un mes después, entraron y vaciaron la caja fuerte.

Y no es el único robo que ha sufrido su familia. Su hermano también es joyero y tiene una tienda en Tona (Barcelona). Fue en enero de 2025 cuando entró en la tienda un hombre disfrazado de persona mayor con gorra, bastón y una arma simulada escondida. Enseguida, el asaltante se abalanzó sobre el hermano de Jordi para pegarle. Tras un largo forcejeo, llegó la policía a la joyería y consiguió detenerle.

Grupo organizado

Jordi García denuncia una oleada de robos en las joyerías de Vic, Tona, Torelló y Manlleu. Incluso un establecimiento ha tenido que cerrar tras sufrir varios atracos. "Estamos vendidos. No tenemos defensa", lamenta el propietario de las últimas tiendas asaltadas.

"Hagas lo que hagas estás vendido. Si pones puerta reforzada, la revientan. Si no, entran detrás de un cliente. No puedes hacer nada y esperan que yo no esté. Estamos vigilados", asegura García.

Detrás de los asaltos, sospecha que hay una banda organizada especializada, un grupo de jóvenes, que lleva actuando hace tiempo y les tienen vigilados. Una de las dependientas llegó a ver parte de la cara de uno ellos en uno de los robos.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra informan que la Unidad Central de Atracos está investigando los atracos y saber si detrás están los mismos autores. De momento, no hay detenidos.