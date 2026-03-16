El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado que no ha visto aún la carta remitida por la Asociación Víctimas del descarrilamiento de Adamuz

Las víctimas de Adamuz lamentan que Adif no haya contactado con ellas tras el accidente ferroviario: "Es sorprendente y doloroso"

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El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado que no ha visto aún la carta remitida por la Asociación Víctimas del descarrilamiento de Adamuz (Córdoba), en la que lamentan la "falta de comunicación"; pero ha señalado que la valorará "como se merece" y "desde el máximo respeto, la máxima consideración y la máxima sensibilidad".

En la misiva, firmada por el presidente de la asociación, Mario Samper, este se dirige al presidente de Adif con "profundo pesar y preocupación" tras el descarrilamiento, un suceso que, asegura en la misma, ha marcado "profundamente" a quienes se han visto afectados "directa o indirectamente por sus consecuencias".

Le recuerda que en los días y semanas posteriores al accidente, distintas instituciones y responsables públicos tuvieron la consideración de ponerse en contacto con ellos; entre ellos, la Casa Real representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Subdelegación del Gobierno en Huelva, responsables de Renfe y diversas autoridades autonómicas y locales.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz añade que "resulta profundamente sorprendente y doloroso que desde la dirección de Adif, institución directamente vinculada con la infraestructura ferroviaria y posiblemente con responsabilidades en lo ocurrido, no haya habido hasta la fecha ni una sola palabra, gesto o comunicación hacia nosotros".

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Más allá de las responsabilidades que en su momento puedan determinar los tribunales, la asociación cree que "un gesto de humanidad, cercanía y respeto hacia las personas afectadas habría sido lo mínimo esperable" por parte de Adif, algo que "lamentablemente, hasta hoy no se ha producido".

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Esta ausencia de comunicación, afirma, tiene a las víctimas "consternadas y profundamente disgustadas", no solo por lo que representa institucionalmente, sino también "por lo que significa en términos humanos".

Por último, confían en que, "aunque tarde", el presidente de Adif pueda dirigirse a ellos para ofrecer al menos "una explicación, un gesto de empatía y el compromiso de colaborar con total transparencia para que se esclarezcan los hechos".

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En declaraciones a los periodistas en Álora (Málaga), Marco de la Peña ha incidido en que desde Adif están "concentrados en pensar cómo hemos servido a las víctimas, que es con máxima transparencia, máxima colaboración y deseando saber la verdad".

Al respecto, el presidente de Adif ha pedido esperar a que lea dicha misiva, remitida a él, y que ha conocido por los medios de comunicación, y ha apuntado que en ese momento actuará "en consecuencia, desde el máximo respeto, la máxima consideración y la máxima sensibilidad".

"Y en el compromiso que siempre hemos realizado y hemos entendido con ellas, que es máxima colaboración de la justicia, total transparencia y el mismo objetivo que tienen ellas, que es conocer la verdad y hacer lo imposible para que eso no se vuelva a ocurrir", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.