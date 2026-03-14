La asociación afirma que se habría retirado material del escenario del suceso sin autorización judicial

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La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha remitido al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, una carta en la que lamentan que no se haya puesto en contacto con ellos después del accidente ferroviario del pasado 18 de enero, algo que les resulta "sorprendente y doloroso".

En la misiva, firmada por el presidente de la asociación, Mario Samper, y a la que ha tenido acceso EFE, este se dirige al presidente de Adif con "profundo pesar y preocupación" tras el descarrilamiento, un suceso que, asegura en la misma, ha marcado "profundamente" a quienes se han visto afectados "directa o indirectamente por sus consecuencias".

Le recuerda que en los días y semanas posteriores al accidente, distintas instituciones y responsables públicos tuvieron la consideración de ponerse en contacto con ellos; entre ellos, la Casa Real representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Subdelegación del Gobierno en Huelva, responsables de Renfe y diversas autoridades autonómicas y locales.

"No ha habido ni una sola palabra, gesto o comunicación hacia nosotros", según la asociación

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz añade que "resulta profundamente sorprendente y doloroso que desde la dirección de Adif, institución directamente vinculada con la infraestructura ferroviaria y posiblemente con responsabilidades en lo ocurrido, no haya habido hasta la fecha ni una sola palabra, gesto o comunicación hacia nosotros".

A esta preocupación suma el hecho de que, según han tenido conocimiento, "se habría retirado material del escenario del suceso sin autorización judicial, así como se podría haber manipulado documentación que podría constituir prueba relevante en el proceso judicial".

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"Estos hechos, de confirmarse, resultarían extremadamente graves y generarían aún mayor inquietud entre quienes buscamos únicamente que se esclarezca la verdad", añade Samper.

"Un gesto de humanidad, cercanía y respeto habría sido lo mínimo", asegura la organización

Más allá de las responsabilidades que en su momento puedan determinar los tribunales, la asociación cree que "un gesto de humanidad, cercanía y respeto hacia las personas afectadas habría sido lo mínimo esperable" por parte de Adif, algo que "lamentablemente, hasta hoy no se ha producido".

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Esta ausencia de comunicación, afirma, tiene a las víctimas "consternadas y profundamente disgustadas", no solo por lo que representa institucionalmente, sino también "por lo que significa en términos humanos".

Por último, confían en que, "aunque tarde", el presidente de Adif pueda dirigirse a ellos para ofrecer al menos "una explicación, un gesto de empatía y el compromiso de colaborar con total transparencia para que se esclarezcan los hechos".