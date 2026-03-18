Iván Sevilla 18 MAR 2026 - 04:30h.

La partitura, "la más antigua documentada" en la ciudad volverá a escucharse este 19 de marzo en la Casa Colón

"Tiene una armonía clásica y un carácter muy elegante y señorial", explica el director de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva

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HuelvaUna marcha perdida de 1918, que había caído en total olvido, ha sido recuperada recientemente en una investigación y sonará en un concierto benéfico en Huelva: "Es la más antigua de la ciudad".

Así lo resaltó el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, al presentar el evento solidario que se celebra este jueves 19 de marzo en la Casa Colón de la capital onubense.

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En el auditorio, a las 20 horas, tocarán por primera vez, además, la Banda Sinfónica Municipal y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria, conocida como Las Cigarreras de Sevilla.

Juntas ambas agrupaciones musicales, interpretarán un recital titulado 'Pasión bajo dos cielos' con el trasfondo de una recaudación de dinero destinada a la Ciudad de los Niños de Huelva.

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Se trata de una organización sin ánimo de lucro que ofrece formación a menores con necesidades especiales y dificultades socioeconómicas, promoviendo así su inclusión educativa.

Molina avanzó ya que el concierto sería "muy especial e incluso el más importante de la Cuaresma en la ciudad". También tendrá un marcado hito histórico, porque se volverá a escuchar la obra 'El Esclavo', con más de un siglo de antigüedad.

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"Es completamente distinta, con armonía clásica y carácter muy señorial"

La pieza musical fue compuesta por Manuel del Castillo Díaz para la Hermandad de los Judíos, popularmente conocida como La Merced. Está considerada la primera marcha procesional documentada en Huelva.

Tal y como explicó el director de la Banda Sinfónica Municipal, Francisco de la Poza, la partitura se pudo recuperar gracias a la localización de un manuscrito que conservaba la melodía y la línea de bajo original.

Ese documento encontrado en la Sociedad General de Autores ayudó a que se pudiese completar la arquitectura musical de la obra, siempre respetando el estilo compositivo de aquella época pasada.

"Responde a una estética completamente distinta a la de las marchas actuales, con una armonía clásica y un carácter muy elegante y señorial”, describió de la Poza al profundizar en 'El Esclavo'.

"Estamos muy ilusionados, será un momento histórico para la música cofrade"

Dado el valor patrimonial que tiene la partitura que se estrenará en el Auditorio de Casa Colón, "será un momento histórico para la música cofrade" de la capital cuando se interprete en el escenario.

"Estamos muy ilusionados", admitió el director de la BSMH. Además, desde la agrupación musical añadieron cuando anunciaron públicamente su recuperación que reivindica la música procesional onubense.

Servirá para enriquecer el repertorio que tienen de cara a la Semana Santa, por lo que podrán tocar también 'El Esclavo' de 1918 en los días grandes de la festividad.

En las labores de reconstrucción de la obra participaron el investigador José Manuel Castroviejo, así como el compositor y arreglista Antonio Domínguez Fernández junto a miembros de la Banda Sinfónica Municipal.

Combinación de marchas de palio y de Cristo

Para el concejal del Ayuntamiento Nacho Molina el concierto benéfico del 19 de marzo, que coincide con la celebración del Día del Padre, representará un repertorio musical muy atractivo para el público asistente.

Ya que, en concreto, según adelantó, combinará marchas de palio con otras de Cristo, permitiendo a los amantes de la música cofrade disfrutar de "la exquisitez y el nivel de excelencia" de Las Cigarreras con la BSMH.

La propuesta será incluso innovadora al fusionar el sonido de la banda sinfónica con el de las cornetas y los tambores, un formato poco habitual. Para ello, se han preparado arreglos específicos que permitirán integrar ambas formaciones con gran calidad.

Asimismo, la actividad estará dedicada a la memoria de Antonio Pontón, recientemente fallecido. Era un estudioso de la música de Semana Santa, para quien se estrenará también una marcha compuesta en su honor.