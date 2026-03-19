Claudia Barraso 19 MAR 2026 - 14:35h.

Juanma Moreno ha informado de que la educación infantil para niños de más de un año será gratuita el próximo curso

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que su Gobierno establecerá la educación infantil gratuita para niños de más de un año a partir del próximo curso. Así lo ha confirmado en una rueda de prensa y con un vídeo publicado en su perfil de redes sociales.

"Compromiso cumplido", escribía Moreno en el post donde compartía el vídeo anunciado esta nueva medida. "130.000 niños andaluces de uno y dos años, y sus familias, se podrán beneficiar de este gran avance", confirmaba. Un objetivo que tenía su Gobierno y que finalmente entrará en vigor a partir del próximo curso, es decir, a través de septiembre.

“A partir del próximo curso, la educación de escuelas infantiles de la Junta de Andalucía y también los centros adheridos a ella, será totalmente gratuita para niños y niñas de un año”

“Esto significa que damos un paso más, un paso en esa hoja de ruta que tenemos trazada en el compromiso electoral que adquirimos en el 2022. Ya este curso hemos hecho gratuito los servicios para los niños que tienen dos años y mi compromiso y el de mi Gobierno era extenderlo en un futuro a los de 0 años”.

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Un sistema educativo gratuito desde el año

Aunque el presidente andaluz ha explicado que la educación infantil será gratuita finalmente para los niños de más de un año, explica que su objetivo principal era a partir de los 0 años. “Nuestro sistema de educación va a ser gratuito desde un año hasta prácticamente la universidad porque somos de las pocas comunidades que además bonifican las matrículas en el ámbito universitario, simplemente con que se aprueben todas las asignaturas”.

“Por tanto, es un enorme esfuerzo de servicio público y de utilidad el que hacemos desde el Gobierno andaluz”. Una medida, que como ha explicado Juanma Moreno, beneficiará a cientos de miles de andaluces, que no tendrían que abonar la educación de sus hijos a partir del año de vida.