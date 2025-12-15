Juanma Moreno habla de su vida personal, su trayectoria política en las relaciones personales tras su llegada a la Junta de Andalucía

Juanma Moreno, el giro tranquilo de Andalucía a la derecha

En las aguas agitadas del feminismo por los escándalos en el partido socialista en torno a la prostitución y las denuncias de acoso sexual que implican a algunos dirigentes de esta formación, El Español ha publicado este lunes una entrevista muy personal con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en el que reconoce la existencia de lo que se conoce como "la erótica del poder" y cómo las mujeres se acercan llevadas por el interés.

Moreno aborda cuestiones personales en las que combina confesiones sobre su vida privada con reflexiones políticas y sociales. El eje más llamativo es su referencia a la “erótica del poder”, un concepto que reconoce como real y que, según él, se manifiesta en la atracción que genera su cargo en determinadas situaciones cotidianas.

La erótica del poder y las mujeres en su vida

El presidente andaluz admite que el poder tiene un componente de atracción que él mismo ha experimentado. “La erótica del poder existe, no vamos a negarla, sería mentira”, afirma, y asegura que ese encanto "hace que personas, en este caso mujeres, se acerquen con interés", aunque matiza que eso "no significa que sean intereses espurios".

Moreno relata episodios en los que mujeres se le han acercado con interés, incluso en presencia de su esposa. En tono anecdótico, recuerda cómo en Tarifa dos jóvenes se hicieron una foto con él "cara con cara", lo que provocó la incomodidad de su mujer, que le recriminó por la situación.

En este ámbito, polemiza al asegurar que "he sido menos traicionado por mujeres que por hombres", algo que le lleva afirmar que "trabajo mucho mejor con las mujeres que con los hombres, y esto decirlo me va a traer problemas, pero es que el nivel de compromiso de la mujer es mayor. Y el nivel de sacrificio. Y el nivel de lealtad. Además el punto emocional ayuda a enfocar".

A pesar de ellos, su relación con las mujeres ha tenido también un lado oscuro cuando saltó el escándalo de los cribados del cáncer de mama en más de dos mil mujeres en Andalucía. En sus declaraciones, Moreno que los fallos en el cribado constituyen una situación grave y asegura que su gobierno ha tomado decisiones drásticas, incluyendo la dimisión de la consejera de Salud y la puesta en marcha de un plan de choque para repetir pruebas y garantizar la seguridad de las afectadas.

"Se ha manipulado mucho la información"

A pesar de ello, el líder andaluz denuncia que "se ha manipulado mucho la información, porque no son mujeres con cáncer, afortunadamente, son mujeres a las que hay que hacer una segunda revisión y, el 90% en un solo hospital…, y le ha supuesto el cargo a cinco personas. He tomado decisiones y he hecho un plan de choque, le vamos a meter 100 millones más a los cribados".

El presidente insiste en que no se considera guapo, pero sí "atractivo" por su constancia y carácter. Se define como un hombre de esfuerzo, marcado por su signo zodiacal, Tauro, que le otorga —según él— perseverancia y estabilidad. En la entrevista también repasa la influencia de las mujeres de su vida: su madre, su esposa y referentes culturales que han moldeado su visión sentimental y personal.

Moreno se presenta también como un presidente que reconoce las contradicciones de su posición: por un lado, el atractivo que genera el poder; por otro, la necesidad de mantener la discreción y la estabilidad familiar. En este sentido, el líder andaluz habla de su infancia humilde, de los veranos en Málaga y de cómo la España de los años setenta marcó su educación sentimental, mostrándose como un hombre contenido, que ha aprendido a vivir bajo el foco público sin perder cierta reserva personal.