Los vecinos de Grazalema, resignados: "Está la cosa fea muy fea, nos tenemos que ir"

Grazalema, en Cádiz, centra muchas de las preocupaciones provocadas por el temporal Leonardo.

Grazalema, en Cádiz, centra muchas de las preocupaciones provocadas por el temporal Leonardo, porque el acuífero que existe bajo el pueblo está al límite. Puede reventar y producir hidrosismos. Ese puede poner en riesgo la estabilidad de las casas de la zona. Y por eso se ha tomado la decisión de desalojar el pueblo entero de 1.600 habitantes. El propio alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, lo tenía claro: "Vamos a tener que salir de Grazalema". Las palabras que ningún alcalde quiere pronunciar. Pero la realidad y la prudencia, mandan.

Los vecinos han sido llevados a un polideportivo cerca de allí, en Ronda, en Málaga donde se encuentran ya 200 vecinos y se muestran resignados: "Está la cosa fea muy fea, nos tenemos que ir", confiesan. Nunca habían sido desalojados de su pueblo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que ya han sido desalojados todos los vecinos de la localidad gaditana de Grazalema ante los riesgos provocados por las intensas lluvias caídas en las últimas horas.

Juanma Moreno ha indicado, en una entrevista en la SER, que "el 100 % han sido evacuados" y que ahora, tras su llegada a Ronda , "están más seguros que en sus casas". Ha recordado que la medida se ha tomado tras la observación de la situación geológica del municipio, que es el "epicentro" de la borrasca Leonardo, y "desde la prudencia" para "preservar la vida de los vecinos".

Prudencia y responsabilidad han sido términos en los que ha insistido Moreno, que ha apuntado también que muchos vecinos se irán a casa de familiares durante este traslado, que puede durar varios días. Una vez que mejore la situación se harán estudios y se tomarán las medidas necesarias.

Moreno ha señalado que preocupan además zonas como el Guadalquivir, en la Barriada del Aeropuerto, que puede desbordarse esta noche, la comarca de Huetor-Tajar (Granada) y poblaciones de la Sierra Norte de Sevilla.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que este viernes, 6 de febrero, se retomará la actividad educativa en toda Andalucía, salvo en las zonas desalojadas, afectadas por la crecida de cauces o con carreteras e infraestructuras dañadas. Así lo ha indicado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en el que ha detallado que no habrá actividad lectiva en la comarca de Ronda (Málaga) ni en Grazalema (Cádiz).

Hay tanta agua en el subsuelo y saliendo por donde puede que esa presión tiene riesgos y podría provocar la destrucción de calles y casas. Alarmante califican los geólogos la situación y más con la lluvia que no va a cesar en los próximos días.

Con el acuífero tan inestable hay riesgo de hidrosismo, terremoto por la presión de las aguas subterráneas. "Por la noche hace boom boom como si se moviese la sierra", reconocemn los vecinos, resignados a decir adiós a sus casas, a sus vidas. Solo esperan que la lluvia de una tregua y puedan encontrarse el pueblo y sus casas como las dejaron. Pase lo que pase nunca olvidarán el temporal Leonardo.