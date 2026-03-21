Redacción Andalucía Europa Press 21 MAR 2026 - 19:56h.

Uno de los ingresados está en planta del Hospital Reina Sofía de Córdoba y otro en el Quirón de Huelva

Las víctimas de Adamuz se manifiestan bajo la lluvia en Huelva para reclamar "justicia ya"

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CórdobaEl número de hospitalizados por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), del que se cumplieron dos meses el 18 de marzo, se mantiene en tres adultos. Dos están en planta y uno de ellos en la UCI.

La única persona que seguía ingresada en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva recibió el alta el 13 de marzo, después de que también se marchara a casa la niña Marta días antes.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 122 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos a 46.

La única en la UCI está en Málaga

Eso hace que los ingresados en planta sean ya solo dos heridos adultos, uno de ellos en el Reina Sofía de Córdoba y otro en el Hospital Quirón de Huelva.

Mientras que la única persona que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está ingresada en el Hospital Regional de Málaga.