Las víctimas de Adamuz se manifiestan bajo la lluvia en Huelva para reclamar "justicia ya"

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Familiares de las víctimas mortales y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz, en Huelva, del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas, 28 de ellas de Huelva, se han manifestado este viernes por las calles de la ciudad para exigir “justicia” y que “se conozca toda la verdad”.

Una marcha marcada por el recuerdo

La movilización, convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, ha arrancado a las 18:00 horas desde la Estación de Tren de Huelva, un lugar “cargado de simbolismo”, y ha recorrido varias calles hasta la plaza de las Monjas, donde se ha leído un manifiesto.

Pese a la lluvia, numerosos ciudadanos y colectivos han acompañado a las víctimas en una marcha bajo el lema “Memoria, verdad y justicia”.

Homenaje y reivindicación

El presidente de la asociación, Mario Samper, ha reconocido que se trata de un día “duro” a nivel emocional, al recordar “aquella fatídica noche”.

Según ha explicado, la manifestación ha tenido un doble objetivo: rendir homenaje a las víctimas y reclamar una investigación exhaustiva e imparcial que permita esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, ha exigido que se depuren responsabilidades políticas y empresariales.

Críticas a la actuación de las administraciones

Samper ha denunciado que las administraciones han tardado dos meses en reaccionar, señalando que muchas de las necesidades de las víctimas han sido cubiertas por ellas mismas.

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También ha lamentado la falta de respuesta de la oficina de atención a víctimas, creada tras el accidente de Angrois, de la que asegura que aún no han recibido apoyo efectivo.

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Testimonio de una superviviente

Entre los asistentes se encontraba María José, una de las supervivientes, que ha explicado que su recuperación está siendo lenta tras sufrir la rotura de tibia y peroné, por la que fue sometida a una operación de más de seis horas.

Aunque no pudo completar el recorrido, quiso estar presente para pedir justicia y recordar a las víctimas: “Nunca se me va a olvidar ese día”, ha señalado.

Apoyo ciudadano y próximos pasos

La manifestación ha contado con el respaldo de ciudadanos de distintos municipios, así como de entidades sociales y plataformas, que han querido arropar a los afectados cuando se cumplen dos meses del accidente.

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Desde la organización han insistido en el carácter apolítico de la convocatoria y han adelantado que continuarán con nuevas acciones para que “no se olvide lo que pasó”.