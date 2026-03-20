Adif retiró 42 metros de vía en Adamuz y realizó pruebas sin permiso

Agencia EFE Europa Press 20 MAR 2026 - 18:35h.

El juzgado constata que Adif retiró, sin permiso, 42 metros más de vía del lugar del accidente de Adamuz

La jueza deniega a Adif la práctica de nuevas pruebas de soldadura sobre materiales del accidente de Adamuz

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La jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, Cristina Pastor, ha descubierto, como resultado de una inspección ocular, la existencia de 42 metros de vía de las que no tenía noticia, junto a otros 36 metros de vía de los que sí tenía conocimiento previo, y que habían sido retirados por Adif tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que se saldó con 46 fallecidos y más de 120 heridos.

Adif ha confirmado a través de un comunicado que, además de los 36 metros de carril retirados en las labores de reparación de la vía, "en el mes de febrero y en el marco de tareas de mantenimiento, se cambió otra sección de carril situada a 1,35 km de la zona del siniestro". Ese tramo corresponde a los 42 metros que no fueron informados a la jueza, ya que solo le remitieron por correo electrónico, con fecha del 2 de marzo, el cambio del tramo de 36 metros a 1 km de la zona del accidente.

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La Guardia Civil advirtió al juzgado de que, el 22 de enero, el administrador retiró materiales del lugar del accidente sin comunicarlo y sin solicitarlo. Días más tarde, efectuó dos tipos de ensayos "no destructivos", según destaca la empresa, en Hornachuelos (donde se hallan almacenados esos materiales) y en Adamuz.

Adif hizo pruebas en las soldaduras sin permiso

El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha denegado también al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la práctica de ensayos y pruebas de soldadura sobre materiales de la zona del accidente de Adamuz "en tanto no se designe el equipo de peritos judiciales". Estos son los técnicos que colaborarán con la Guardia Civil en la investigación de la catástrofe y cuyo nombramiento es inminente.

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Adif informó de que a finales de enero, sin contar con autorización judicial, ya efectuó, entre otras pruebas, ensayos de dureza de las soldaduras de los puntos kilométricos 318+536 y 318+479.

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La jueza ha acordado, en consecuencia, a través de una providencia, oficiar a la Guardia Civil de Córdoba para que "proceda a extender acta del material recogido y trasladado" a la base que tiene el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Hornachuelos (Córdoba), "y que se concreta en 36 metros de vía y 42 metros de vía, procediendo a su precinto y dando cuenta a esta Sección de Instrucción, ello a la vista de la orden dada por esta instructora durante la inspección ocular practicada el día 17 de marzo de 2026".

Además, apercibe a Adif para que el material recogido, precintado y trasladado a la base de Hornachuelos quede "bajo su custodia como depositario judicial con las responsabilidades legales procedentes, para el caso de incumplimiento de sus deberes, encontrándose los efectos en todo momento a disposición judicial".

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Se da la circunstancia de que la semana pasada ya requirió a Adif para que le informara si actuaciones de mantenimiento que iba a realizar "fueron o no ejecutadas" y, si lo habían sido, que le informase "en qué consistieron los trabajos y si existió o no acopio y/o retirada de material" y también del "lugar de ubicación/depósito" de dicho material.

En este sentido, desde Adif notificaron a la jueza el día 2 de marzo que eran tareas a desarrollar "en una zona próxima al área del Puesto Banalizado de Adamuz", a la vez que señalaron que "el carril que se retire quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir".

Como respuesta a dicha notificación, la jueza realizó el citado requerimiento a Adif y la semana pasada le preguntó por dichos trabajos en una providencia, respondiendo a una petición de Adif para que aclarara la delimitación territorial del "tramo de Adamuz", así como el concepto de "tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria", y ahora la jueza ha emitido la nueva providencia, para asegurar la custodia de los tramos de vía retirados, tanto de los que tenía conocimiento, como de los que no.