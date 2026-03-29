Redacción Andalucía 29 MAR 2026 - 17:11h.

El suceso ocurrió a las 13 horas, cuando salía la cruz de guía de la hermandad de la Entrada Triunfal de Córdoba

Se tuvieron que realizar "desmontajes urgentes" para dejar paso al vehículo sanitario y a miembros de la Cruz Roja

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CórdobaUna "emergencia vital" ha ocurrido este Domingo de Ramos en plena procesión en Córdoba cuando un hombre ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y la ambulancia ha roto una rampa para entrar a atenderle.

Según ha comunicado la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad, el suceso repentino obligó a realizar "desmontajes urgentes". Se registró pasadas las 13 horas, según ha publicado 'Diario de Córdoba'.

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En esos instantes salía de la Mezquita-Catedral la cruz de guía de la hermandad de la Entrada Triunfal de Córdoba, que era la primera en iniciar su recorrido desde el Patio de los Naranjos.

Reanudado el paso tras unos minutos

Precisamente allí en ese entorno que da acceso al templo, un asistente al evento sufrió el problema de salud. Con una "correcta organización, los equipos sanitarios han podido" entrar a prestarle ayuda inmediata.

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La Agrupación de Hermandades y Cofradías ha precisado también en sus redes sociales que el paso de la cruz de guía se detuvo unos minutos, pero reanudó la marcha después.

El afectado, del que se desconocen más datos, pudo ser evacuado hasta un hospital, sin que haya trascendido más sobre su estado. En cuanto a la rampa de la Puerta de Santa Catalina rota, será sustituida.