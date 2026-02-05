Carlos Plá Valencia, 05 FEB 2026 - 11:13h.

El menor, que presentaba dificultades para respirar y una ausencia de respuesta a estímulos, se encontraba en brazos de su madre cuando fue atendido por los agentes

Dos agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un niño de tres años en Alicante. El menor, que presentaba dificultades para respirar y una ausencia de respuesta a estímulos, se encontraba en brazos de su madre cuando fue atendido por los agentes, quienes actuaron con rapidez y lograron estabilizarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos ocurrieron en la zona centro de la localidad de Alicante, cuando dos agentes fuera de servicio se encontraban en la puerta de la Comisaría de Distrito Centro y observaron en la vía pública a una mujer muy nerviosa con un niño en brazos solicitando auxilio, ya que se estaba asfixiando.

Maniobras para recuperar la respiración

Los agentes situaron al niño sobre el capó de un vehículo policial que se encontraba allí estacionado y comenzaron a examinarlo a fin de averiguar qué le sucedía. Al comprobar que el menor se encontraba inmóvil, con los labios amoratados, sin mostrar signos de reacción y con dificultad para respirar, los agentes exploraron sus vías respiratorias y detectaron que la lengua estaba inflamada y en una posición anormal, impidiéndole el paso del aire.

Ante esta situación, los efectivos llevaron a cabo maniobras para despejar las vías respiratorias y facilitar la respiración, momento en que el niño comenzó a reaccionar, recuperando progresivamente la respiración y el nivel de conciencia.

Los agentes, mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios, colocaron al niño en posición lateral de seguridad y estuvieron estimulándolo para mantenerlo estable y pendientes de que no volviera a producirse la misma situación.

A los pocos minutos se personó en el lugar una dotación sanitaria y, tras una primera exploración del menor, fue trasladado junto a su madre al centro hospitalario de San Juan de Alicante, donde permaneció unas horas en observación hasta que finalmente fue dado de alta.