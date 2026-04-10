Mabel Cupet Sevilla, 10 ABR 2026 - 19:30h.

Las organizaciones de consumo advierten de que la información clara sobre la política de cobro evita tensiones y malos entendidos

La ley española no regula de forma explícita la forma de cobro en los establecimientos de hostelería

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En bares y cafeterías de Granada se está haciendo cada vez más frecuente ver carteles que advierten: “No se cobra por separado”. Lo que comenzó como una práctica ocasional de algunos establecimientos parece estar consolidándose como una norma no escrita, generando debate entre clientes y propietarios. Un debate que no está exento de polémica.

No es difícil pasear por el centro de la ciudad y encontrar a su paso, estos carteles, que ya son uno más, en los escaparates de estos establecimientos.

Desde que llegó el bizum a nuestras vidas, son muchas las cosas que han cambiado en la manera de gestionar los pagos cotidianos. Pagar una comida entre amigos o dividir gastos de manera inmediata y sencilla se ha vuelto más ágil, lo que, en cierto modo, ha facilitado la convivencia en la hostelería, aunque también ha puesto sobre la mesa nuevos debates sobre cómo organizar los cobros en los locales. La rapidez y comodidad que ofrece esta tecnología no siempre encaja con las políticas de una cuenta, y de ahí surgen algunas de las tensiones.

Unos carteles que ya se ven en mas provincias

Se trata de una práctica que no solo se lleva a cabo en Granada sino que se extiende con rapidez a lo largo de toda la geografía en ciudades como Málaga o Barcelona.

Lo cierto es que la ley española no regula de forma explícita la forma de cobro en los establecimientos de hostelería. Cada local tiene plena libertad para decidir si permite fraccionar la cuenta o exige un pago conjunto, y los clientes no pueden exigir legalmente cobrar de manera individual salvo que el negocio lo contemple.

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Aunque la tecnología actual permite dividir cuentas fácilmente, hacerlo puede ralentizar el servicio, especialmente en momentos de gran afluencia, señalan desde la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. Es de lo que se queja la mayor parte de los camareros y hosteleros. Por ello, muchos establecimientos prefieren una política de “una mesa, una cuenta” para agilizar la atención. Al mismo tiempo, recomiendan a los clientes que comuniquen previamente si desean pagos individuales, evitando así malentendidos.

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Transparencia y políticas claras son la clave

Organizaciones de defensa del consumidor coinciden en que, al no existir normativa específica, la clave está en la transparencia y la comunicación entre ambas partes. La información clara sobre la política de cobro evita tensiones y garantiza que la experiencia en el local sea satisfactoria para todos.

El debate refleja además un cambio en los hábitos de consumo. Los clientes valoran la flexibilidad y la posibilidad de dividir gastos según sus necesidades, mientras que los hosteleros buscan eficiencia y rapidez en la gestión de los pagos. Encontrar un equilibrio entre estas demandas sigue siendo un desafío cotidiano para la hostelería granadina, que intenta ofrecer un servicio rápido sin perder de vista la satisfacción del cliente.