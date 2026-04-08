Patricia Martínez 08 ABR 2026 - 14:59h.

Los ganaderos se habían negado a aceptar el precio que les ofrecían por su leche y ahora los han dejado fuera de la ruta

Exigen a la empresa que le devuelva a los afectados el dinero de las pérdidas

Compartir







Ribadeo, LugoCuatro ganaderos de Ribadeo, en Lugo, se han quedado sin comprador para su leche después de que la empresa asturiana Reny Picot dejase de recogerla. "Tenemos que ordeñar las vacas dos veces al día y tiramos la leche porque no podemos conservarla 10 o 15 días", han denunciado. Como medida de protesta, uno de ellos vaciaba completamente su tanque de leche este pasado martes, echando a perder una producción de unos 1.500 litros.

Desde el Sindicato Labrego Galego han denunciado esta negativa de la empresa láctea, que ha dejado a cuatro ganaderías sin posibilidad de entrar en las rutas de venta, ya cerradas. Los ganaderos se habían negado a aceptar los precios que les ofrecían por su leche, que consideraban “abusivos”. La respuesta de la empresa láctea, según denuncian desde el sindicato, es dejarlos fuera de las rutas de recogida. Los productores denuncian que estaban ofreciendo precios de recogida por debajo de los precios de producción, con prácticas abusivas por parte de la industria.

PUEDE INTERESARTE La guerra y la estanflación, un riesgo del que advierten los expertos y que comienzan a sufrir nuestros bolsillos

Los ganaderos denuncian que no ha habido un preaviso de dos meses

Según ha explicado Brais Álvarez, secretario de acción sindical del SLG, Reny Picot "incumplió la ley" al comunicar con cinco días de antelación que no recogería la leche cuando la normativa expone que se debe preavisar de la finalización del contrato con dos meses de antelación para darle tiempo a los ganaderos a buscar otro comprador. Además, también ha señalado que el paquete lácteo obliga a mandar las ofertas con dos meses, y marcarían en teoría un inicio de negociación, que podría continuar hasta dos meses después de finalizar el anterior contrato.

El secretario de SLG ha explicado que la mayoría de contratos se renuevan a finales de marzo, por lo que, al comunicar la empresa su negativa a recoger la leche el 25 de marzo, las fábricas tenían hecha su planificación y muchas de las rutas próximas a Ribadeo estaban cerradas. "No tenían posibilidades de meter esa leche en los camiones", ha lamentado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por otra parte, ha afirmado que contactaron con muchas queserías para ver si podían vender la leche, pero no detectan un "gran interés por cogerlo". Al respecto, ha apuntado a un posible acuerdo táctico entre las industrias de recoger en determinadas zonas.

A pesar de esta situación, los ganaderos deben continuar ordeñando a las vacas dos veces al día. "Tenemos que vaciar el tanque porque hay que seguir trabajando con las vacas. No podemos conservar la leche del tanque porque hay que hacer hueco para leche nueva de cara a encontrar un comprador", ha relatado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"En función del mes del ciclo puedes secar a una vaca, pero igual luego pasan siete meses hasta que pueda volver a producir. Entonces hay que seguir ordeñándolas, de mañana y de tarde, porque si no sacas la leche pueden incluso morir de mamitis u otras enfermedades", ha explicado.

Conversaciones con las industrias lácteas para buscar una solución

Con respecto a las previsiones sobre cuándo podrán vender la leche estos productores, Álvarez ha avanzado que están hablando actualmente con industrias para tratar de que el problema se solucione como muy tarde este jueves.

No obstante, ha advertido que lo "más resaltable" no es el efecto en esta granja, "que es muy grave", sino el hecho de que "hay una ley que no les ampara". "La Administración en vez de hacer cumplir la ley mira para otro lado y deja de hacer por la industria. Eso es grave y preocupante", ha enfatizado. Por todo ello, ha asegurado que van a ir a la justicia exigiendo a Reny Picot la devolución de las cantidades de dinero que están perdiendo estos ganaderos al no tener un comprador y tener que tirar la leche.

En este contexto, la ganadera e integrante del sindicato Isabel Vilalba Seivane se ha reunido con la Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA) para denunciar lo que está pasando con la leche y pedirle que aumente las inspecciones de oficio. Así, se le ha comunicado a la entidad que tirar la leche está provocando un "impacto económico devastador en las granjas", ya que cada día que se ven forzadas a desechar su producción pierden entre 1.200 y 1.800 euros.

Desde el SLG están trasladando las denuncias de estos abusos a la Agencia de Control Alimentario (AICA) y valoran también trasladar esta situación a la justicia, para defender y hacer cumplir los derechos de las ganaderas y de los ganaderos gallegos. "No podemos permitir que las ganaderas y los ganaderos se vean obligados a tirar la leche por una práctica abusiva de la industria", ha denuncia el Secretario de Acción Sindical del SLG,

La Xunta de Galicia aumentará los controles en los contratos

Por otra parte, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, anunciaba este martes que enviarán a la Comisión Galega da Competencia información sobre la renovación de los contratos lácteos y las cisternas que entren de otros países para "proteger a los productores".

Concretamente, se llevará a cabo la revisión de "todos y cada uno de los contratos" por parte de la industria para certificar que no hay incumplimientos. También, se realizarán controles estrictos de las cisternas que entren de otros países, tanto en la calidad de la leche que entra como en el precio para certificar que "no hay competencia desleal".

Gómez ha señalado que en el caso de detectarse incumplimientos en la información o indicios de competencia desleal se podrá en conocimiento de la Comisión Galega da Competencia o de ser el caso de la Comisión Nacional de Competencia y de los Mercados.