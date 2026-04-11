Mabel Cupet Sevilla, 11 ABR 2026 - 05:29h.

El dron almacenaba una gran cantidad de fotografías y vídeos de carácter personal que no quería que se perdieran

A través de sus redes sociales, Isabel inició una campaña que ha dado sus frutos en tan solo unos días

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El hallazgo inesperado de un dron en el patio de su casa puso a Isabel, a una vecina de El Rocío, Huelva, en la misión de encontrar a su propietario. Según relata, el dispositivo apareció sin previo aviso, el pasado Viernes de Santo, caído en su domicilio sin que el dueño pudiera recuperarlo.

Al inspeccionarlo, descubrió que el dron almacenaba una gran cantidad de fotografías y vídeos de carácter personal. Este hallazgo aumentó su preocupación por asegurar que el contenido no se pierda ni caiga en manos equivocadas. Por ello, sin pensarlo ni un segundo decidió hacer un llamamiento público para localizar a la persona propietaria del dron.

“Mi única intención era poder devolverlo a su legítimo propietario”, afirma la mujer, quien subraya que su objetivo es actuar con responsabilidad y garantizar la seguridad del aparato y de la información que contiene.

Una campaña a través de la redes sociales

La vecina se puso manos a la obra y distribuyó a través de sus redes sociales una imagen almacenada en el dron que rápidamente se volvió viral. Más de 5.000 seguidores. Una foto en la que aparecen varias personas con la que esperaba que alguien pudiera reconocer a las personas de la fotografía y ayudar a identificar al dueño.

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Además la mujer facilitó un correo isabelpl9898@gmail.com para que quien pudiera aportar una pista se pusiera en contacto con ella.

Para acreditar la titularidad, Isabel, recomendaba aportar información específica sobre el dispositivo, como la marca, el modelo o cualquier otro detalle que permita confirmar que se trata del dueño legítimo. “Es importante poder identificarlo correctamente, porque el contenido que guarda es de un valor personal considerable”, explicaba.

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Dueño localizado en solo unos días

Una campaña que ha sido todo un éxito porque tan solo unos días ha llegado hasta el dueño del dron. Se trata de chico de Logroño de nombre Iker, que trabaja de enfermero en Granada, como nos cuenta la mujer, quien asegura que ya se han puesto en contacto.

El dron aún permanece bajo su custodia, protegido y resguardado, a la espera de poder entregarlo en los próximos días a su propietario que seguro agradecerá la labor de esta buena vecina.