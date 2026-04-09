Mabel Cupet Sevilla, 09 ABR 2026 - 04:30h.

El anillo lleva grabadas las letras J y G, las iniciales de sus abuelos, quienes han compartido toda una vida juntos desde que se casaron

Su nieta ha iniciado una campaña en redes sociales para poder localizarlo

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Lola Morales ha emprendido una intensa campaña en redes sociales con un objetivo de recuperar una pieza cargada de historia familiar y valor sentimental. Se trata del anillo de boda de su abuelo Juan, de 86 años, una persona mayor con problemas cognitivos propios de la edad, que ha desaparecido en circunstancias que aún no están del todo claras. Él no recuerda si lo perdió o si alguien pudo quitárselo, lo que ha aumentado la incertidumbre de la familia.

Desde hace una semana le han perdido la pista y no saben dónde encontrarlo. Asegura que han puesto la casa patas arriba por si se hubiera caído, pero todo sin resultado. La joven ha lanzado un llamamiento con la esperanza de que alguien pueda aportar información sobre el paradero de la alianza. “Daría lo que fuese con encontrarlo” nos cuenta Lola apenada.

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Una historia grabada en oro

El anillo de su abuelo lleva grabadas las letras J y G, las iniciales de los apellidos de sus abuelos, quienes han compartido toda una vida juntos desde que se casaron con apenas 24 años. Fue un regalo de su abuela el día que se casaron. Lola nos cuenta que su abuela llevaba toda la vida trabajando de costurera, se conocieron muy jóvenes y se casaron pronto. Su abuela quiso tener un detalle el día de su boda y para comprarlo trabajó muy duro. Un anillo que significa mucho para ellos y que su abuelo “nunca se ha quitado desde los 24 años”.

Se trata de una pieza de oro, hecha a medida, que ha estado presente en todos los momentos importantes de la vida de su familia: “cuando mis padres nacieron, cuando nací yo, no es un bien material, es la historia de mi familia, ver crecer a sus nietos”.

Una pérdida por la zona de sus paseos habituales

Según explica Lola, el anillo se perdió en Almería, concretamente en la zona comprendida entre la calle Granada y La Rambla, un entorno muy habitual en los paseos diarios de su abuelo. Cuando llegó a casa la cuidadora dice que no traía el anillo. “Le gusta salir, ir a la farmacia, al mercado… pero si alguien se le acerca, él no lo va a recordar”, señala, sugiriendo la posibilidad de que alguien pudiera haberse aprovechado de su vulnerabilidad.

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“Ojalá simplemente se le hubiera caído, pero no lo creo”, lamenta. Lola relata también que recientemente le había regalado a su abuelo una pulsera con el mensaje “te quiero un montón”, de la que él presumía con orgullo cada vez que alguien se le acercaba: “es muy dicharachero y habla con todo el mundo”. Cree que en una de esas interacciones alguien pudo fijarse en el anillo y llevárselo. Aun así, insiste en que no busca culpables, sino recuperar la pieza: “Me da igual cómo haya sido. Solo quiero que, si alguien lo tiene o lo ha visto, nos lo devuelva”.

Lola cuenta con tristeza que su abuelo le "pidió perdón por haberlo perdido”. Para ella, recuperar el anillo significa devolverle a su abuelo “otro cachito de felicidad”. Un anillo que, según nos cuenta, su abuelo quería regalarle para que siempre lo tenga presente y que ahora ni siquiera cree que vaya a llegar ese momento.

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Búsqueda a través de las redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, pinturilla_mg, continúa difundiendo el mensaje con la esperanza de que llegue a la persona adecuada. Mientras tanto, la familia ya ha presentado una denuncia y ha recorrido sin éxito distintos establecimientos de compraventa de oro y tiendas de segunda mano en Almería.

Lola no pierde la esperanza de encontrarlo. Guarda con especial cariño un recuerdo de su infancia: “De pequeña me cogía de la mano. Siempre veía ese anillo”. Tiene una relación muy especial con su abuelo “es como un padre para mí”. Nos cuenta que cuando era pequeña su madre trabajaba mucho y que su abuelo “siempre me ha recogido del colegio, del instituto y casi de la universidad” bromea Lola.

Una promesa que sigue viva

“Desde pequeña ha sido la mano que me guiaba” y en esa mano siempre estaba presente el anillo que hoy buscan. “El día que yo no esté, este anillo te lo dejo a ti, era su forma de decir siempre voy a estar contigo”.

Hoy, esa promesa sigue intacta, aunque el anillo no esté con ellos. Para Lola, encontrarlo no es solo recuperar una joya, sino rescatar una parte esencial de su vida y la de su abuelo, de esos recuerdos que han marcado su vida juntos. Por eso, mantiene vivo el llamamiento y confía en que alguien, en algún momento, pueda aportar la pista definitiva.