Mabel Cupet Sevilla, 12 ABR 2026 - 06:00h.

La hembra se encuentra incubando huevos en una caja nido instalada recientemente en un proyecto para la conservación de la especie

Se espera que los polluelos realicen su primer vuelo, entre 35 y 42 días después de la eclosión

Compartir







Una pareja de halcones peregrinos ha encontrado un nuevo hogar en el faro de Chipiona, Cádiz. La aparición de estos nuevos inquilinos, cuya hembra se encuentra incubando huevos en una caja nido instalada recientemente, ha motivado que el Ayuntamiento del municipio, a través de su Delegación de Medio Ambiente, haya pedido paralizar temporalmente las visitas a este enclave. La solicitud, dirigida a la Autoridad Portuaria de Sevilla, busca proteger el periodo de cría de estas aves.

El Consistorio plantea que esta restricción se mantenga hasta el 18 de mayo, fecha en la que se espera que los polluelos realicen su primer vuelo, entre 35 y 42 días después de la eclosión. Se trata de una fase especialmente delicada, en la que cualquier perturbación puede afectar al desarrollo de los polluelos.

Proyecto de conservación de la biodiversidad

La iniciativa de colocar un nido artificial en el faro responde a un proyecto más amplio de conservación de la biodiversidad en la zona de la desembocadura del Guadalquivir. La altura del faro, el más alto del país, ofrece unas condiciones óptimas para la nidificación de esta especie rapaz.

Desde el área municipal de Medio Ambiente destacan que este tipo de actuaciones permiten avanzar hacia un equilibrio entre la actividad humana y la protección de la fauna. En este sentido, recuerdan que esta pareja de halcones lleva años siendo objeto de seguimiento gracias a la colaboración entre colectivos ecologistas y entidades especializadas, que supervisan su evolución de forma continuada.

PUEDE INTERESARTE El órgano histórico de la Catedral de Granada vuelve a sonar tras un arduo proceso de restauración: así fue el concierto de estreno

Seguimiento y vigilancia desde hace varios años

Para abordar la situación con garantías, representantes municipales y técnicos de la Autoridad Portuaria mantuvieron recientemente un encuentro en el que se valoraron distintas medidas. Entre ellas, la suspensión de las visitas al faro se considera clave para evitar molestias durante el proceso de incubación y favorecer que la cría llegue a buen término.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde el Consistorio han explicado que esta pareja de halcones está siendo monitorizada y vigilada de forma continua desde hace varios años, gracias al trabajo conjunto del Grupo Ecologista CANS y la Sociedad Gaditana de Historia Natural, con el objetivo de garantizar su bienestar y el éxito de su asentamiento.

El faro más alto de España

Con 69 metros de altura, el faro de Chipiona, el más alto de España y uno de los más altos de Europa, se convierte en un emplazamiento ideal para la protección de esta especie.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fue construido en el siglo XIX, entre 1863 y 1867, y se inauguró oficialmente en 1867. Desde entonces ha sido un punto de referencia para navegantes y un símbolo turístico y cultural de Chipiona. Tiene una torre blanca cilíndrica con linterna en la parte superior. Su construcción de piedra lo hace muy resistente al viento y a la salinidad del entorno marino.

Además de su función de guía marítima, hoy también es un punto de interés turístico. Recientemente se han implementado iniciativas de conservación, como la instalación de cajas nido para halcones peregrinos, combinando la actividad humana con la protección de la biodiversidad.

Es uno de los símbolos más reconocibles de Chipiona, visitado tanto por turistas como por aficionados a la naturaleza, y su altura y cercanía al mar lo convierten en un lugar privilegiado para la observación de aves y la fotografía.