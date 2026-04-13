Abren diligencias contra la Sanidad de Andalucía por la muerte de un hombre de 86 años víctima de un cáncer de mama

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa, Almería, ha abierto diligencias contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un delito de homicidio por imprudencia que derivó en la muerte de un hombre de 86 años víctima de un cáncer de mama.

En el auto, con fecha 9 de abril, la jueza acepta la inhibición del juzgado de Sevilla, donde había sido presentada la denuncia, y acuerda la incoación de diligencias previas para investigar la posible existencia de un delito de homicidio por imprudencia. Además, el juzgado ha requerido al SAS la remisión del historial médico completo del paciente fallecido y que, con esa documenación, un forense evalúe la actuación de los profesionales sanitarios.

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El abogado de la familia del fallecido, José Antonio Sires, ha señalado en un comunicado que se trata de "la primera denuncia penal dirigida contra el Servicio Andaluz de Salud que es admitida a trámite y objeto de investigación centrada en un posible retraso en el cribado sanitario que podría haber resultado determinante en el fallecimiento".

También indica que esta resolución judicial "refuerza la existencia de indicios que justifican plenamente la investigación penal, con el objetivo de depurar responsabilidades y esclarecer si la actuación sanitaria, en particular el retraso en el cribado, pudo influir en el fallecimiento".

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Recibió el diagnóstico hace 20 años

El hombre fallecido en julio de 2025 fue diagnosticado en 2005 de un carcinoma de mama izquierdo cuando residía en Madrid, y allí fue tratado quirúrgicamente mediante mastectomía y vaciamiento axilar.

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Tras su jubilación en 2011, se trasladó a vivir a Garrucha (Almería) y quedó adscrito al Servicio Andaluz de Salud. Fue atendido por su médico de cabecera por patologías menores, sin seguimiento oncológico ni realización de pruebas de control pese a sus antecedentes, según la denuncia.

Cuando en octubre de 2024 ingresó en el hospital de Huércal-Overa (Almería) le detectaron un derrame pleural aunque no solicitaron que lo valorara el servicio de oncología y descartaron que tuviera que ver con el cáncer de mama y lo atribuyeron a un cáncer de pulmón que no se confirmó, además de que, según la denuncia, perdieron una muestra de líquido pleural que podría haber sido clave para el diagnóstico correcto.