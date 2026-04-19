El hombre cometió la agresión en un establecimiento ubicado en la localidad malagueña de Torremolinos

El procesado ha sido condenado por un delito de abusos sexuales y además de la pena de prisión se le impone siete años de libertad vigilada

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MálagaUn hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a tres años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a un hombre de 24 años, invidente y con una discapacidad física del 96 por ciento, en un establecimiento ubicado en la localidad malagueña de Torremolinos.

El procesado ha sido condenado por un delito de abusos sexuales y además de la pena de prisión se le impone siete años de libertad vigilada, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

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Prohibido aproximarse a menos de 1.000 metros de la víctima

Al ahora condenado, que durante el juicio reconoció los hechos y llegó a un acuerdo de conformidad, se le prohíbe además aproximarse a menos de 1.000 metros a la víctima, a su domicilio y otros lugares por él frecuentados y de comunicación por cualquier medio, al tiempo que será obligatorio participar en programas de educación sexual.

Por los daños morales tendrá que indemnizar a la víctima con 18.000 euros y se ha acordado por las partes que dicha cantidad se le abonará mediante la transmisión, por parte del acusado a la víctima, de una finca ubicada en Mijas (Málaga).

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El acusado regentaba una cafetería en Mijas que frecuentaba la víctima, que se hallaba sin familia, y cometió la agresión en otro establecimiento ubicado en la localidad malagueña de Torremolinos en unión a un tercero, no identificado.

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Tras la agresión, los implicados abandonaron el local, y el procesado advirtió a la víctima que no comentara nada de lo ocurrido a fin de no tener problemas con su familia.