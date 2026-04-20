Mabel Cupet Sevilla, 20 ABR 2026 - 07:30h.

El diseño evita que los volantes se enganchen en las ruedas, uno de los problemas más habituales en este tipo de prendas

Su objetivo es claro, que cualquier mujer, independientemente de su movilidad, pueda vivir la feria sintiéndose cómoda, segura y plenamente integrada, sin tener que renunciar a vestirse con traje de flamenca

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La vida de Cristina cambió de forma radical en plena pandemia. Todo comenzó con un ingreso hospitalario a causa de unas intensas migrañas que terminó derivando en una complicación inesperada, una infección bacteriana que le provocó una lesión medular y la obligó a quedarse en silla de ruedas.

Desde entonces, esta sevillana ha transformado una experiencia personal dura y repentina en un motor de lucha, centrando su día a día en visibilizar las barreras a las que se enfrentan las personas con movilidad reducida.

Una experiencia que lo cambió todo

Cristina lleva un año complicado esperando una operación, como ella misma nos dice, pero aun así no se viene abajo. Sus cuatro hijos son su razón de ser. Se describe como una mujer muy positiva que “intento ver lo bueno de todo”.

Lejos de asumir su nueva realidad como una limitación, Cristina ha optado por convertirla en una oportunidad para impulsar cambios. Su vida cotidiana está ahora marcada por la búsqueda constante de soluciones prácticas que favorezcan la autonomía personal y la inclusión, especialmente en entornos donde la accesibilidad aún no está plenamente integrada.

Las redes sociales un escaparate para cambiar vidas

Una parte importante de ese compromiso lo comparte a través de sus redes sociales, donde muestra de forma directa y cercana las dificultades reales que afronta en su rutina diaria. Con ello, no solo da visibilidad a su caso, sino que también contribuye a generar conciencia sobre la necesidad de adaptar espacios, productos y tradiciones a todas las personas.

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Cristina nos cuenta que la feria “es una de mis pasiones” pero que cuando fue por primera vez en silla de ruedas se dio cuenta de que “había cambiado para mí en todos los sentidos”. “Aquella feria fue horrible”, así describe esta sevillana su primera experiencia en una nueva circunstancia. Pero esto solo le ayudó a darle vueltas a la cabeza para mejor la experiencia.

Fruto de esa pasión nace una de sus iniciativas más significativas y personales: el diseño de un traje de flamenca completamente adaptado para mujeres en silla de ruedas. Se trata de una propuesta innovadora que respeta la esencia de la indumentaria tradicional andaluza, pero que incorpora modificaciones pensadas para mejorar la comodidad y la funcionalidad.

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Un diseño que rompe barreras

El diseño evita, por ejemplo, que los volantes se enganchen en las ruedas, uno de los problemas más habituales en este tipo de prendas. Además, incorpora soluciones que facilitan movimientos cotidianos esenciales, como la transferencia a otra silla o al baño, aspectos clave para garantizar la autonomía durante eventos de larga duración como la Feria de Abril.

Cristina decidió poner a prueba su creación en la feria del año pasado, un entorno especialmente exigente tanto por su duración como por su intensidad social y cultural. La experiencia no solo cumplió sus expectativas, sino que reforzó su convicción de que este tipo de adaptaciones son necesarias y posibles. “Es maravilloso”, asegura, convencida de que la moda también puede ser una herramienta de inclusión real.

Su objetivo es claro, que cualquier mujer, independientemente de su movilidad, pueda vivir la feria sintiéndose cómoda, segura y plenamente integrada, sin tener que renunciar a vestirse con traje de flamenca si así lo desea.

Una idea que ya despierta interés

Un traje que todos le alaban no solo los que tienen problema de movilidad “porque la feria no es cómoda” y tener un traje desmontable ofrece muchas posibilidades. Asegura que hay varias mujeres que ya se han puesto en contacto con ella para pedirle el patrón del traje y espera que sean muchas más.

Una iniciativa que le hace pensar en ir más allá y en crear una línea de ropa adaptada. Cristina nos cuenta que antes de la lesión medular, tenía negocios que por desgracia tuvo que cerrar, pero que siempre ha sido muy emprendedora. Ahora estudia derecho para especializarse en el apoyo de las personas que tiene movilidad reducida. Y además está desarrollando una plataforma para ayudar a las personas discapacidad sobrevenida, aquellas que se ven sin movilidad de la noche a la mañana, donde van encontrar “todo lo que necesita su nueva vida, a nivel jurídico, medica, social...”

Nuevos proyectos más allá del traje de flamenca

“Cuando tienes una lesión medular, tienes muchos miedos, te enfrentas a todo por primera vez” nos explica esta Sevilla que se ha propuesto facilitarle la vida a la gente que vive una circunstancia como la suya.

Con iniciativas como esta, Cristina no solo reivindica la accesibilidad en la moda y en las tradiciones, sino que también lanza un mensaje más amplio de dignidad e igualdad. Su historia se ha convertido en un ejemplo de superación, pero también en una muestra de cómo la creatividad, la empatía y la determinación pueden contribuir a construir una sociedad más inclusiva, en la que nadie quede fuera por falta de adaptación.