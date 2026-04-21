Raquel Noya Sevilla, 21 ABR 2026 - 16:55h.

El sistema de salud andaluz recomienda adoptar medidas de prevención frente a los insectos transmisores de enfermedades

Medidas tales como el uso de repelentes de uso tópico, vestir ropa clara que cubra el cuerpo y evitar el uso de perfumes intensos

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Tras meses de preparativos y trabajos a contrarreloj, la Feria de Abril de Sevilla 2026, que este año prevé acoger a más de 3 millones de personas, ha dado su pistoletazo de salida esta medianoche, con el tradicional encendido del alumbrado de la Real ante la expectación de miles de personas congregadas para el evento.

La otra cara de esta y otras fiestas similares al aire libre, la menos agradable por cierto, es que se trata de eventos ideales para que los insectos se den su propio festín al darse una alta concentración de personas, comida y calor en el mismo entorno: el caldo de cultivo ideal para que puedan aumentar su actividad.

Ante esta situación, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha señalado la importancia de adoptar medidas preventivas frente a picaduras de mosquitos y garrapatas, y reforzar la seguridad alimentaria en la celebración de romerías y ferias, “como las de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén), o la de la Virgen del Rocío, en Almonte (Huelva)”, señalan.

Medidas individuales para evitar picaduras

Estas recomendaciones se enmarcan en las actuaciones de prevención y control del Virus del Nilo Occidental, una zoonosis transmitida por mosquitos del género 'Culex', cuya actividad aumenta en entornos naturales y en periodos de temperaturas elevadas, “coincidiendo con este tipo de celebraciones al aire libre”, aseguran.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que, "aunque se están llevando a cabo actuaciones de control vectorial en las zonas cercanas a estos eventos, la protección individual sigue siendo clave para reducir el riesgo de picaduras". En este sentido, ha recomendado el uso de repelentes de uso tópico autorizados y registrados, así como vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo.

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Asimismo, ha aconsejado evitar la exposición en las horas de mayor actividad de los mosquitos, especialmente al amanecer y al atardecer, "que suelen coincidir con los momentos de mayor concentración de personas en este tipo de eventos".

En el caso de las garrapatas, Sanz ha detallado que se aconseja utilizar calzado cerrado, preferentemente, botas con calcetines que cubran la parte inferior del pantalón, evitar el contacto con vegetación y caminar por la zona central de los caminos. Por el contrario, se desaconseja el uso de perfumes u olores intensos, que pueden atraer a los insectos.

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Prevención en el entorno doméstico

Junto a las medidas individuales, ha recordado la importancia de reforzar la prevención en el entorno doméstico y peridoméstico, como, por ejemplo, evitar la acumulación de agua estancada en recipientes, macetas, cubos o abrevaderos, ya que "estos espacios favorecen la proliferación de mosquitos", detalla, al tiempo que sugiere el uso de mosquiteras y repelentes ambientales.

El consejero ha abundado, además, en la necesidad de elegir productos adecuados a la edad y situación de cada persona, leer detenidamente las instrucciones de uso y comprobar que están "debidamente autorizados, para asegurarnos de su eficacia". Entre los principios activos más habituales se encuentran el DEET, la icaridina, el citriodiol o el IR3535, cuya eficacia está demostrada cuando se emplean correctamente.

En esta misma línea, ha añadido que "el repelente protege frente a la picadura, pero no elimina al insecto, por lo que su uso debe complementarse con el resto de las medidas preventivas, especialmente en zonas clasificadas con nivel de riesgo alto".

Cómo prevenir toxiinfecciones alimentarias

Antonio Sanz también ha aconsejado extremar las precauciones en el consumo de alimentos en estas celebraciones al aire libre, especialmente, cuando las temperaturas son elevadas, para "evitar intoxicaciones alimentarias". Entre las principales medidas de prevención, figura comer únicamente alimentos que hayan sido manipulados en condiciones higiénicas, correctamente cocinados y consumidos de forma inmediata, evitando mantenerlos a temperatura ambiente durante periodos prolongados. En caso de conservarlos tras su preparación, se recomienda mantener calientes aquellos alimentos que lo permitan, como guisos o sopas, hasta el momento de su consumo.

Por su parte, los alimentos que no pueden someterse a calor, como ensaladas o gazpachos, deben conservarse refrigerados desde el momento de su elaboración. Igualmente, se aconseja proteger los alimentos del contacto con insectos, roedores y animales de compañía, ya que pueden ser portadores de microorganismos patógenos responsables de enfermedades de transmisión alimentaria.

La Consejería de Sanidad insiste, igualmente, en no consumir alimentos perecederos que hayan permanecido expuestos a temperatura ambiente, y recuerda que, en establecimientos como bares, cafeterías o restaurantes, estos productos deben estar protegidos mediante vitrinas y mantenerse en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.