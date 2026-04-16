Mabel Cupet Sevilla, 16 ABR 2026 - 19:30h.

La falta de mano de obra es un problema que se repite cada año y que obliga al sector a anticiparse

A una semana de que arranque la fiesta se ultiman los detalles den el Real

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Falta tan solo una semana para que arranque en Sevilla su tradicional Feria de Abril, una de las fiestas más emblemáticas y reconocidas de Andalucía y de toda España, que reúne a miles de personas en el Real de la Feria.

Durante aproximadamente una semana, la ciudad se contagia por completo de la alegría de estas fiestas que se vive en las casetas, con comidas típicas, bebidas, música flamenca y sevillanas, además de encuentros sociales y familiares.

En el recinto ferial se trabaja a destajo para que todo esté preparado el próximo lunes cuando tendrá lugar la cena del “Pescaito” y el tradicional “Alumbraó” que dará comienzo a la Feria.

Un problema que se repite

Una fiesta que vuelve a enfrentarse en 2026 a un problema que se repite desde hace varios años y que sigue sin una solución: la falta de personal en el sector de la hostelería. Camareros, cocineros, ayudantes de salas, friegaplatos y personal de limpieza son algunos de los perfiles más demandados durante la semana de celebración, pero también los más difíciles de cubrir, a pesar del elevado volumen de ofertas de empleo que se generan en torno al Real.

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Así lo explica Triana López, directora provincial de Hostelería y Eventos en Adecco, quien señala que cada año resulta “más difícil y complicada la búsqueda de profesionales con experiencia y conocimiento”. Esta falta de mano de obra cualificada ha convertido la organización laboral de la Feria en un reto creciente para empresas y caseteros, que ven cómo las vacantes aumentan de forma constante sin encontrar suficiente personal para cubrirlas.

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Una escasez que obliga al sector a anticiparse

Un reto que hace que el sector tenga que anticiparse a la falta de personal en fechas claves en la ciudad. Desde Adecco cuentan con una escuela de formación en hostelería, lo que les ayuda a tener personal formado y cualificado todo el año.

López subraya que la Feria “sigue multiplicando las vacantes año tras año”, especialmente en los perfiles tradicionales del sector: cocina, sala y limpieza. A estos puestos se suma la demanda de camareras de piso, debido al fuerte impacto que tiene el evento en la ocupación hotelera de la ciudad durante esos días. “Es un perfil muy complicado de encontrar y mantener”, nos asegura. Se trata, en muchos casos, de trabajos exigentes físicamente y con una elevada carga de esfuerzo, lo que provoca también un número importante de bajas laborales y dificulta aún más la estabilidad de las plantillas.

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Alta ocupación hotelera y decisiones de última hora

Los hoteles de Sevilla están, en estos momentos, al 83% de ocupación para toda la Feria de Abril, según se desprende del sondeo realizado por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS). Una cifra que aún puede crecer con el paso de los días, ya que como cuenta López, los consumidores son cada vez “más cortoplacistas”, es decir, deciden a última hora, con menos antelación, todo lo contrario a lo que se ven obligados los hosteleros, hoteleros y empresas de contratación que cada vez tienen que anticiparse más, lo que no deja de sr un riesgo, como nos cuenta.

El Real de la Feria se consolida como un importante motor de empleo para Sevilla, con un incremento de contrataciones que puede superar el 50% respecto a otras épocas del año. Sin embargo, a pesar de esta alta generación de oportunidades laborales, la oferta de trabajadores disponibles no es suficiente para cubrir la demanda real del sector.

Esta situación comenzó a hacerse especialmente evidente tras la pandemia, momento en el que muchos profesionales de la hostelería abandonaron el sector para incorporarse a otros ámbitos laborales, como la logística, que también experimentó un importante crecimiento en la creación de empleo. Desde entonces, la recuperación del personal cualificado en hostelería ha sido lenta y complicada, a pesar de que las condiciones laborales han mejorado progresivamente.

Dificultades en el montaje de casetas

Una problemática que también se padece a la hora de contratar a montadores de casetas, como nos explica Roberto Sixto, vicepresidente de la Asociación de Titulares de Casetas (Ática). “No hay gente, quien va a dejar su trabajo para tres meses de empleo” nos cuenta.

Encontrar mano de obra suficiente para levantar las casetas se ha convertido en una tarea cada vez más compleja, condicionada por la ley de la oferta y la demanda en un periodo de altísima concentración de trabajo en pocos días, nos explica el vicepresidente que, además, asegura que es un problema estructural que se repite cada año.

Una situación que podría agravarse en el futuro si se lleva a cabo el plan de ampliación del recinto ferial propuesto por el Ayuntamiento de Sevilla, que contempla la instalación de 220 nuevas casetas para 2027. Este crecimiento implicaría un aumento aún mayor de la demanda de personal, lo que podría intensificar todavía más las dificultades actuales para encontrar trabajadores suficientes en uno de los eventos más importantes y emblemáticos de la ciudad, que ya ultima sus detalles.