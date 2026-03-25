La Consejería de Sanidad está realizando un listado con todos los contactos de la joven para avisarles de un posible contagio

En la actualidad, el brote de meningitis está muy presente entre los jóvenes

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La Consejería de Sanidad, a través del departamento de Salud Pública, está rastreando todos los contactos y el entorno de la menor de 17 años fallecida por meningitis en el hospital de Denia, donde ingresó el pasado lunes 23 de marzo, pocas horas antes de morir.

El objetivo es evitar que pueda producirse un brote de esta enfermedad, es por esto que se está realizando un listado con todos los contactos de la joven a los que avisar y suministrar la quimioprofilaxis, la medicación frente a posibles infecciones latentes.

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Brote de meningitis

En la actualidad se está viviendo un brote de meningitis entre los jóvenes, una inflamación de inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, que cuenta con un riesgo de contagio a través de las secreciones respiratorias, es decir, la tos, los estornudos o los besos.

En España ya han muerto dos jóvenes, un adolescente de 15 años de Badajoz y la la joven Gemma Crespo Ferrer, de 17 años, fallecida en Denia, Alicante. Ante este último caso, se activó el protocolo de avisos a su entorno cercano antes de tener la confirmación del análisis microbiológico para anticiparse a un posible brote y apostar por la prevención. Se tenía la sospecha porque la menor cumplía con todo el cuadro de síntomas, pero el departamento de Salud Pública no tuvo la confirmación hasta primera hora del pasado martes.

Gran conmoción en Benissa

La menor, que falleció al mediodía del lunes 23 de marzo y estaba ingresada en la UCI del centro hospitalario desde la madrugada anterior. Fue trasladada al hospital desde el centro de salud de Benissa por una ambulancia del servicio vital básico de Calp.

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La joven, que tenía 17 años, era este año festera de la Puríssima Xiqueta, las fiestas de Benissa que comienzan en un mes. Su fallecimiento ha causado gran conmoción en el pueblo, dejando a su entorno muy afectado por la pérdida.

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La chica jugaba al baloncesto en el club local y dos días antes de su muerte, cuando ya se empezaba a encontrar mal, acudió al Roig Arena junto a otras compañeras a disfrutar de un partido del Valencia Basket.

Para ese entonces, la joven estaba destemplada y pensaba que estaba incubando un resfriado. El domingo, en casa, empeoró mucho. Una ambulancia la trasladó al hospital de Denia, donde ingresó en la UCI.

Cuadros que pueden ser rápidos

La decisión de Sanidad responde a que las personas que "tienen un contacto estrecho con el contagiado deben tomar un profiláctico con antibiótico, explica la especialista en Medicina Interna, Mónica Talavera. "Aunque no todas las meningitis son contagiosas o significa que se vayan a desarrollar, es como la gripe".

No todos los casos de meningitis son igual de peligrosos. Hay dos tipos de meningitis: la causada por un virus, en la que solo el 1 % de los casos fallece; y la provocada por una bacteria que suele ser de mayor gravedad. En esta última, la supervivencia supera el 85 % en los países desarrollados, aunque puede dejar consecuencias significativas como la "pérdida de oído o secuelas neurológicas". La más grave, quizás, la disminución de la capacidad respiratoria.

"Las bacterianas son las que son más graves y se desarrollan más rápido si no se administra el tratamiento con rapidez", incide. Solo los análisis microbiológicos pueden determinar la tipología de la meningitis de la menor fallecida el lunes. Sanidad no lo ha confirmado, pero a nadie se le escapa que puede ser de tipo bacteriano, debido a la rapidez del desarrollo y su fatal desenlace.

Varios casos anuales

En la Comunidad Valenciana se registran anualmente alrededor de 100 casos de meningitis bacteriana, con mayor incidencia en meses fríos. Además, los brotes en centros escolares subrayan la importancia de una respuesta rápida para proteger a la población pediátrica. No obstante, la vacunación contra la meningitis grave ha caído siete puntos en dos años.