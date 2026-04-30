Silvia Asiain 30 ABR 2026 - 16:40h.

Vuelve la conexión directa del tren Madrid-Málaga: así han reaccionado los pasajeros

La reapertura de la línea de AVE a Málaga se retrasa hasta después de la Semana Santa

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Con mucho retraso en las obras, pérdidas millonarias y la desesperación de miles de viajeros, hoy, por fin, se ha reanudado el AVE a Málaga. La línea de AVE que quedó interrumpida el 18 de enero tras el accidente de Adamuz y fue interrumpida en febrero por el desprendimiento de un talud a la altura de Álora, lo que ha supuesto un verdadero problema de comunicación con la ciudad andaluza en plena temporada turística con la Semana Santa de por medio, informa Ana Martín y José Palacios.

Informativos Telecinco ha cogido uno de esos primeros AVEs desde Málaga y ha hablado con los primeros pasajeros que han llegado a la ciudad andaluza. Había ganas en la ciudad de que volviera la alta velocidad. También ha habido despistados, que se han intentado bajar en Antequera para seguir el trayecto en autobús, pero les han avisado de que la conexión ya era directa

Han llegado a Málaga con 20 minutos de retraso. Regresa la conexión directa desde Madrid, pero el trayecto que antes se hacía en dos horas y 25 minutos ahora se alarga a tres. "Todavia no esta normalizado del todo", dicen los usuarios, "contentos, parece que la vía está bien.

Pasamos por el punto del accidente a 159 km por hora, "no se sintió nada, todo muy suave". "Se va bien, excelente". Los trabajos de reparación aún no han finalizado por completo, por eso se circula más despacio y solo por una de la dos vías. Durante más de 3 meses, los viajeros de la línea Madrid-Málaga han tenido que realizar trasbordos en autobús para poder completar el trayectos y hasta con cava celebran algunos la comodidad del viaje directo.