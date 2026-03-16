La reapertura de la línea de AVE a Málaga se retrasa hasta después de la Semana Santa

Los empresarios prevén que la interrupción del AVE directo Madrid-Málaga originará pérdidas millonarias en la Costa del Sol en un periodo turístico clave

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El presidente de el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña, ha desinflado todas las expectativas sobre la reapertura de la línea del tren de alta velocidad Madrid- Málaga, cortada desde el accidente de Adamuz. Los viajeros tendrán que esperar hasta después de la Semana Santa, según ha informado este lunes, según ha informado la empresa pública, que ha asegurado que no estará en funcionamiento antes de la última semana de abril.

La fecha inicialmente prevista por Adif era del 23 de marzo para el completo restablecimiento de la circulación en este tramo, que está cortado desde el 18 de enero, interrumpido por el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas.

El corte del AVE a Málaga obligará viajeros y usuarios del tren en general, a realizar por carretera el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana, mientras que desde allí hasta Madrid los usuarios viajan en tren.

Los empresarios del sector turístico prevén que la interrupción del AVE directo Madrid-Málaga originará pérdidas millonarias en la Costa del Sol en un periodo turístico clave, como es la Semana Santa, según han denunciado.

La Junta de Andalucía, por su parte, ya ha advertido de que planteará medidas legales si en Semana Santa, que empieza el 29 de marzo, no estaba restablecida esta conexión.