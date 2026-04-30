El servicio se restablecerá con algunas limitaciones técnicas porque se circula en vía única

El AVE entre Málaga y Madrid volverá a funcionar a partir del 30 de abril, tras tres meses sin servicio

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La conexión directa de alta velocidad entre Madrid y Málaga se recuperará este jueves 30 de abril tras la interrupción de la línea durante tres meses, primero por el accidente de Adamuz (Córdoba) y después por los daños en la vía a consecuencia de un desprendimiento en Álora (Málaga) por las lluvias de febrero.

El servicio se restablecerá con algunas limitaciones técnicas porque se circula en vía única, una situación que previsiblemente se mantendrá durante varios meses.

Se restablecen las frecuencias habituales

El primer AVE directo Madrid-Málaga, operado por Renfe, saldrá a las 9:50 horas y tiene previsto llegar a la ciudad andaluza a las 12:52 horas mientras que, en sentido inverso, el primer servicio de esta compañía partirá de Málaga a las 12:00 horas, con llegada a Madrid a las 14:58 horas.

Con esta restitución se elimina el sistema combinado de tren y autobús que ha estado operando Renfe hasta el momento.

Por su parte, Iryo retomará su actividad con diez frecuencias diarias (cinco por sentido) en "uno de los corredores de alta velocidad con más demanda del país", incluidos los servicios transversales Barcelona-Málaga, con dos circulaciones diarias (una ida y una vuelta).

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Ouigo vuelve a sus frecuencias habituales en la conexión Madrid-Málaga, que suelen ser entre cuatro y seis diarias (incluidos ambos sentidos), en función del día.

La recuperación de la línea que une Málaga con Madrid y otras capitales andaluzas ha sido una obra de gran complejidad y magnitud a la altura de Alora, debido al volumen del deslizamiento (más de 200.000 metros cúbicos de tierra) y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión, según Adif.

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Tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico del que se derivó la necesidad de suprimir buena parte de la infraestructura que continuaba en pie, mediante un plan de trabajo por fases.