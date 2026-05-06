Denuncian que 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol, en Marbella, duermen en sus vehículos

El inconveniente al que se enfrentas estos sanitarios es el problema relacionado con inconvenientes del transporte

La denuncia de algunos sanitarios ante el excesivo precio de la vivienda en Marbella: "Alquileres por 1500 euros por habitación"

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El sindicato CSIF ha señalado que unos treinta profesionales sanitarios del Hospital Costa del Sol, de Marbella, viven en sus vehículos particulares (coches, autocaravanas o furgonetas) ante la imposibilidad de encontrar un alojamiento asequible.

El delegado de CISF en la Costa del Sol, Juan Carlos Arjona, ha explicado a EFE que, por ejemplo, un celador en turno de mañana puede cobrar sobre 1.200 euros, pero le piden por una habitación 600 o 700 euros y además tiene que continuar asumiendo los gastos de su familia en su ciudad de origen.

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"Le cuesta dinero" ir a trabajar

Ha señalado que no puede asumir esos gastos y ha recordado que este problema "no es de ahora, es de hace ya tiempo". Ha lamentado que todos "miren para otro lado" ante una situación que con la llegada de la temporada estival y el aumento de las contrataciones de verano cree que se agravará.

Ha relatado que no todos aguantan esta situación y que hay quienes "llegan, prueban y cuando ven que la situación es tan caótica, renuncian al contrato".

Entre quienes se encuentran en esta situación hay algunos con una autocaravana que aparcan en el aparcamiento de personal del hospital y duermen en ella, pero también hay otros que tienen un coche o una caravana y cuando estacionan se les notifica que está prohibido.

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Ha dicho que el problema se ha acrecentado con los inconvenientes del transporte, ya que muchos empleados del Hospital Costa del Sol y también los pacientes no tienen cómo llegar a sus puestos de trabajo si no viven cerca o disponen de su propio vehículo.