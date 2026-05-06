Mabel Cupet Sevilla, 06 MAY 2026 - 13:39h.

Los mensajes han generado inquietud entre la comunidad educativa, aunque por el momento no se considera que exista un riesgo real

Según las primeras líneas de investigación, todo apunta a que estos actos podrían estar vinculados a desafíos virales difundidos a través de redes sociales

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La Guardia Civil ha iniciado una investigación que permanece en curso tras la denuncia presentada por la aparición de varias pintadas con amenazas en dos institutos de Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga, según ha confirmado fuentes del instituto armado a la web de informativos Telecinco. Los mensajes, localizados en distintos puntos de los centros, han generado inquietud entre la comunidad educativa, aunque por el momento no se considera que exista un riesgo real.

El último de los incidentes se detectó el pasado miércoles en el baño de un instituto situado en La Cala del Moral, según ha adelantado el Diario Sur. En una de las paredes podía leerse un aviso alarmante que hacía referencia a un supuesto tiroteo previsto para el día siguiente. Una semana antes, otro centro del mismo municipio había registrado un mensaje prácticamente idéntico.

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Una investigación en marcha

Tras tener conocimiento de los hechos, los equipos directivos activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos. Asimismo, trasladaron la situación tanto a la Inspección de Educación como a las autoridades, formalizando la correspondiente denuncia. Paralelamente, los centros se pusieron en contacto con las familias para pedir calma y evitar la propagación de rumores que pudieran generar alarma innecesaria.

Según las primeras líneas de investigación, todo apunta a que estos actos podrían estar vinculados a desafíos virales difundidos a través de redes sociales. Este tipo de prácticas, que buscan alterar la normalidad en entornos escolares, ya ha sido detectado en otros puntos y se caracteriza por la difusión de mensajes intimidatorios sin una amenaza real detrás.

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Llamamiento a la responsabilidad

En las comunicaciones remitidas a los padres, los responsables de los institutos han insistido en la importancia de concienciar a los menores sobre la gravedad de este tipo de conductas. Subrayan que, aunque algunos jóvenes puedan interpretarlas como una broma, pueden tener consecuencias legales al tratarse de hechos potencialmente delictivos.

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Por su parte, la administración educativa ha confirmado que el servicio de Inspección está al tanto de lo ocurrido y coincide en señalar el origen de estos incidentes en tendencias digitales recientes.

A pesar de la preocupación inicial, la actividad académica se ha desarrollado con normalidad en ambos centros, sin que haya sido necesario interrumpir las clases. Mientras tanto, la Guardia Civil continúa trabajando para identificar a los autores de las pintadas y esclarecer lo sucedido.