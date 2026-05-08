El guardia civil que ha sido herido de gravedad tras perseguir una narcolancha ha sido trasladado al hospital de Jerez

Mueren dos guardias civiles y uno está herido grave al chocar dos embarcaciones persiguiendo una narcolancha en Huelva

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Uno de los agentes que resultó herido grave al chocar la patrullera Río Antas y una embarcación semirrígida de la Guardia Civil mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva, suceso en el que han muerto dos agentes, se encuentra ingresado en el hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz.

Así lo confirmaron a EFE fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva, que precisaron que los dos guardias civiles que resultaron heridos graves durante el suceso fueron trasladados al hospital de Jerez, aunque posteriormente ha fallecido uno de ellos.

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Antes de conocer este último fallecimiento, la Guardia Civil lamentó en un comunicado la muerte del primero, llamado Germán, y deseó "una pronta recuperación" a los heridos -hay otro leve-, según el comunicado de condolencias que han distribuido en redes sociales.

El comunicado de sus compañeros

Por su parte, Olaya Salardon, portavoz de la AUGC, también trasladó el pesar de la asociación por la muerte de este compañero de la Guardia Civil y envió todo el apoyo y cariño a los agentes heridos graves, a sus familias y a todos los compañeros del Servicio Marítimo, que "hoy están completamente golpeados por esta tragedia".

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Se trata "de compañeros que estaban cumpliendo con su deber, luchando contra organizaciones criminales muy peligrosas y en unas condiciones operativas extremadamente complejas. Detrás de cada operativo hay guardias civiles que salen a jugarse la vida para proteger nuestras costas y combatir el narcotráfico", recalcó.

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"Hoy toca duelo, respeto y apoyo absoluto a las familias y a los compañeros afectados. Pero también creemos que esta tragedia vuelve a poner sobre la mesa la dureza y el enorme riesgo que asumen muchas unidades de la Guardia Civil en su trabajo diario", añadió Salardon.