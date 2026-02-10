Compartir







El Ejército de Estados Unidos saca pecho en redes sociales de sus ataques a supuestas narcolanchas en el Pacífico. Fuerzas del llamado 'Mando Sur' ha informado, este lunes, de la muerte de dos personas a bordo de una embarcación, supuestamente involucrada en el narcotráfico que navegaba por aguas del Pacífico Oriental. En este nuevo ataque ha sobrevivido uno de los tripulantes.

Las fuerzas armadas estadounidenses detallaron, que luego del ataque, la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo militar.

En su cuenta de X, el Comando Sur informó que el operativo lo ordenó el general Francis L. Donovan, a cargo de esta división militar desde el pasado 5 de febrero.

"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", según el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom en redes sociales).

Un ataque contra una embarcación "operada por organizaciones terroristas"

El objetivo del ataque, ordenado por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan, ha sido una embarcación "operada por organizaciones terroristas designadas" y forma parte de la operación 'Lanza del Sur' iniciada por Washington en septiembre del pasado año presuntamente contra el narcotráfico y que ha causado la muerte de más de un centenar de personas.

Estados Unidos, este mismo lunes, también realizó un ataque conjunto con fuerzas armadas de Colombia, a un submarino que transportaba 10 toneladas de cocaína en el Pacífico. En esta operación se destruyó el cargamento de droga y cuatro personas fueron detenidas.

El nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico ocurre una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.