El sueldo de Juanma Moreno como Presidente de la Junta de Andalucía tras la última subida

Juanma Moreno Bonilla cobra 92.208,84 euros brutos anuales, distribuidos en doce mensualidades, lo que equivale a 7.684 euros brutos al mes

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En poco más de dos años, el salario de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía ha crecido más de 20.500 euros brutos anuales. La última actualización, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 22 de enero de 2026 con efectos retroactivos al 1 de enero, situó su retribución en 92.208,84 euros brutos anuales, distribuidos en doce mensualidades. Eso equivale a 7.684 euros brutos al mes.

Su última subida

La resolución que fijó la retribución para 2026 fue firmada el 19 de enero por el secretario general para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, y publicada en el BOJA tres días después. Moreno cobrará unos 1.000 euros más al año respecto al anterior ejercicio de 2025, hasta un total de 92.208,84 euros distribuidos en doce mensualidades, con efectos desde el 1 de enero de este 2026.

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El mecanismo que activa la subida es la vinculación legal entre el sueldo del presidente y las retribuciones de los diputados del Parlamento andaluz. El incremento concreto aplicado es del 1,5% respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025. Esta subida es la última de varias registradas desde 2023, cuando cobraba 71.667 euros al año.

Una particularidad relevante es que la retribución del presidente de la Junta no incluye pagas extraordinarias y se refiere a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente.

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El sueldo del resto del Gobierno andaluz

La misma resolución del BOJA que actualizó el sueldo del presidente fijó las retribuciones del resto de la cúpula del Ejecutivo andaluz. Los sueldos del vicepresidente pasaron de 88.475,66 euros en 2025 a 89.442,50 euros en 2026, y los consejeros de 87.107,44 euros a 88.059,44 euros. Los titulares de una Viceconsejería pasan de 82.546,94 euros en 2025 a 83.448,96 euros en 2026. Los directores generales y asimilados, de 79.354,52 euros a 80.221,68 euros. Los delegados territoriales o provinciales y asimilados se elevan a 67.312,42 euros en 2026.

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El titular de la Presidencia del Consejo Consultivo de Andalucía percibirá una asignación idéntica a la de Moreno: 92.208,84 euros anuales. El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía se equiparará salarialmente al de un consejero del Ejecutivo.

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Dónde queda Moreno en el mapa autonómico

La retribución de Moreno en 2026 lo sitúa en una posición intermedia dentro del ranking de presidentes autonómicos. A la cabeza de la clasificación se encuentra el presidente catalán Salvador Illa, con 136.177,5 euros anuales, seguido de Isabel Díaz Ayuso, que con sus 103.090 euros encabeza la lista entre quienes han optado por congelar el sueldo, acumulando ya quince años consecutivos sin modificarlo. Por encima de Moreno se sitúa también el aragonés Jorge Azcón, con 96.013,32 euros anuales, y por debajo aparecen, entre otros, Alfonso Rueda en Galicia con 85.743 euros, María Guardiola en Extremadura con 85.325 euros, o Fernando Clavijo en Canarias con 76.823 euros.

El sueldo de 92.208,84 euros del presidente andaluz también supera en 2026 al del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya retribución se mantiene prorrogada en los 90.010,20 euros fijados en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, al no haberse aprobado cuentas nuevas desde entonces.

La base legal que regula la retribución

El sueldo del presidente de la Junta no se fija de manera discrecional, sino a través de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Esta normativa establece que la remuneración del jefe del Ejecutivo andaluz debe ser equivalente a la de los portavoces de los grupos parlamentarios, minorada en un 5%. Cualquier subida que aprueben los diputados del Parlamento andaluz se traslada automáticamente, mediante el porcentaje fijado por ley, a la retribución del presidente y el resto de altos cargos del Ejecutivo, lo que convierte este mecanismo en una fuente de actualizaciones periódicas sin necesidad de decisiones ad hoc.