Agencia EFE Redacción Andalucía 29 MAY 2026 - 17:19h.

La embarcación estaba cargada con un total de 30 fardos de hachís, arrojando un peso de 1.200 kilos

Mueren dos guardias civiles y uno está herido grave al chocar dos embarcaciones persiguiendo una narcolancha en Huelva

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La Guardia Civil ha detenido de una persona como presunto autor de un delito de contra la salud pública, tras ser interceptada una embarcación de recreo en el Río Piedras cargado con 1.200 kilos de hachís que pretendía ser introducido en las costas de Huelva.

El dispositivo se inició cuando los operadores del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Comandancia de Huelva, en coordinación con las patrullas de Seguridad Ciudadana encargadas de la vigilancia del litoral, detectaron una embarcación de recreo que navegaba rumbo al Río Piedras para realizar un alijo en costa, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Otros tripulantes de embarcación lograron huir

De forma inmediata se activó al Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Huelva para interceptar la embarcación, cuyos tripulantes, al percatarse de la presencia policial, huyeron hacia la zona interior de los caños, donde la nave terminó encallando, por lo que continuando su fuga a pie hacia una zona de difícil acceso por su abundante matorral y dunas.

Las patrullas de servicio desplegadas por la zona, coordinados por la central COS de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, establecieron un perímetro de cierre, consiguiendo la localización y detención de uno de los tripulantes, que se encontraba oculto entre la vegetación.

Asimismo, también fue localizada la embarcación, que estaba cargada con un total de 30 fardos de hachís, arrojando un peso de 1.200 kilos.

La persona detenida, junto la droga incautada y la embarcación, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que entiende de la causa.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.