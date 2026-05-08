La Concepción acogerá el funeral al mediodía de este sábado a partir de las 12:00

Germán y Jerónimo, los dos guardias civiles fallecidos en Huelva: un veterano a punto de jubilarse y un capitán que se lesionó el mes pasado en otra persecución

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La capilla ardiente de los dos agentes de la Guardia Civil, German y Jerónimo, fallecidos este viernes en la persecución de una narcolancha se instalará en la Comandancia de Huelva, junto a la plaza de toros de La Merced, a partir de las 9:30 del sábado. Posteriormente, los dos féretros serán transladados a la Iglesia Parroquial de la Concepción, donde se celebrará la misa funeral.

La colisión entre dos patrulleras del Servicio Marítimo de la Benemérita mientras realizaban una persecución ha dejado, además, a otros dos agentes heridos, uno de ellos de gravedad.

Germán, de 55 años, era natural de Teruel, llevaba 34 años en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Ingresó en el cuerpo en 1989, aunque fue en 1994 cuando se incorporó a la Comandancia de Huelva. Los compañeros le definen como un hombre de oficio, conocedor de cada corriente de la costa onubense. Tras 30 años de servicio en la unidad marítima y ya a las puertas de su jubilación, informan medios locales.

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El capitán Jerónimo J.M., de 56 años, no era un mando que se limitara a la gestión de despacho. Natural de la localidad malagueña de Villanueva del Rosario, su trayectoria en la Guardia Civil, donde ingresó en 1994, dibujaba el perfil de un profesional curtido en escenarios de máxima exigencia. Se incorporó en 2020 como capitán al Servicio Marítimo de Huelva. Hace apenas unos meses sufrió la fractura de varias costillas durante una intervención contra otra narcolancha. Pese a aquel precedente, Jerónimo seguía encabezando las misiones de coordinación y salvamento en primera línea de fuego.