Mabel Cupet Sevilla, 01 JUN 2026 - 13:05h.

El presidente de honor, Joaquín Caparrós, y Pablo Blanco visitaron al aficionado, y le entregaron una camiseta personalizada con su nombre y el número 102 estampado en la espalda

A pesar de sus años, Pradila acude cada fin de semana al estadio para apoyar a su equipo

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Hay vidas que pueden medirse en años, y otras que también pueden contarse en temporadas. José Pradilla cumplió este domingo 102 años y lo hizo acompañado por una de sus grandes pasiones: el Sevilla FC. El abonado más longevo de la entidad nervionense recibió una inesperada visita que convirtió la jornada en un día difícil de olvidar para él y para toda su familia.

El presidente de honor del club, Joaquín Caparrós, y el histórico responsable de la cantera sevillista, Pablo Blanco, acudieron a felicitar personalmente a Pradilla en una fecha tan especial. Como recuerdo, le entregaron una camiseta personalizada con su nombre y el número 102 estampado en la espalda, un homenaje cargado de emoción para un aficionado que lleva toda una vida ligado a los colores blanco y rojo.

Una vida marcada por el sevillismo

No es habitual cumplir 102 años. Menos aún hacerlo conservando la pasión por un equipo de fútbol. Y resulta todavía más extraordinario seguir acudiendo cada fin de semana al estadio para apoyar a los tuyos. Para José Pradilla los años no son un impedimento para acudir al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para ver y animar a su equipo.

Nacido en Huesca en 1924, ha sido testigo privilegiado de algunos de los momentos más importantes de la historia del Sevilla FC. Ha vivido los años más difíciles de la entidad, pero también las mayores alegrías de un club que pasó de pelear por hacerse un hueco en el fútbol español a convertirse en una potencia europea. Desde la conquista de la primera Copa de la UEFA en Eindhoven en 2006 hasta la séptima Europa League levantada en Budapest en 2023, pasando por la inolvidable racha de tres títulos continentales consecutivos entre 2014 y 2016. También ha celebrado la Copa del Rey de 2007, las históricas clasificaciones para la Liga de Campeones y las grandes noches europeas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Más de un siglo de vida durante el que ha visto crecer al Sevilla hasta convertirse en el club más laureado de la Europa League

También ha sido testigo privilegiado de la historia. Ha visto transformarse ciudades, cambiar costumbres y evolucionar una sociedad entera. También ha presenciado cómo el fútbol pasaba de ser un entretenimiento popular a convertirse en un fenómeno global seguido por millones de personas en todo el mundo.

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A lo largo de esas más de diez décadas de vida, el Sevilla FC ha ocupado un lugar permanente en su día a día. Generaciones de futbolistas han pasado por Nervión mientras él seguía ocupando su lugar como aficionado. Todo ello sin perder el vínculo con el club que le acompaña desde hace tanto tiempo.

Mucho más que un abonado

Por eso, la visita de Caparrós y Pablo Blanco tuvo un significado especial. No se trataba únicamente de felicitar a un socio veterano, sino de reconocer una fidelidad construida a lo largo de los años. En un deporte donde los protagonistas suelen estar sobre el césped, la historia de José Pradilla recuerda que los clubes también se sostienen gracias a quienes los acompañan desde la grada generación tras generación.

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El Sevilla quiso agradecer así el compromiso de un aficionado que se ha convertido en un símbolo silencioso del sevillismo. Un hombre que, pese al paso del tiempo, continúa manteniendo la ilusión por acudir al estadio y vivir cada partido como una cita ineludible.

La emoción marcó una jornada en la que familiares y amigos pudieron compartir con él un reconocimiento muy especial. La camiseta con el número 102 se convirtió en el mejor reflejo de una trayectoria vital excepcional, pero también de una pasión que ha sabido resistir el paso de los años.

Más de un siglo de recuerdos

Pocos aficionados pueden presumir de haber vivido tantas etapas diferentes de la historia de su club. José Pradilla pertenece a una generación que conoció un fútbol muy distinto al actual, cuando los estadios tenían otra fisonomía y el deporte se disfrutaba de una manera mucho más cercana y menos mediática.

Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma. La emoción de un gol, la ilusión antes de cada partido o el orgullo de sentirse parte de una afición continúan acompañándole más de un siglo después de su nacimiento.

Este domingo, el Sevilla FC quiso devolverle una pequeña parte de todo ese cariño acumulado durante décadas. Y lo hizo con un gesto que va más allá de una felicitación. Porque historias como la de José Pradilla recuerdan el valor de la lealtad y las pasiones que duran toda una vida. O, en su caso, más de un siglo.