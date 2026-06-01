Consumo ampliará la regulación de los menús saludables a las escuelas de 0 a 3 años

Consumo quiere extender al primer ciclo de Educación Infantil las pautas que ya se aplican en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerado y FP

Entre las medidas se encuentran priorizar los productos de temporada y coto a los fritos y precocinados

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Consumo va a ampliar la regulación de menús saludables a las escuelas infantiles de 0 a 3 años para asegurar el consumo de fruta y verdura fresca a diario, más pescado y legumbres, agua y leche como únicas bebidas y las limitaciones de las frituras y precocinados.

Con esta regulación, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy quiere extender al primer ciclo de Educación Infantil las pautas del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que ya se aplican en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerado y FP.

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Igualdad para hábitos saludables

Bustinduy ha hecho este anuncio durante su visita a la Escuela de Educación Infantil Platero en Rivas-Vaciamadrid, junto a la alcaldesa de esa localidad madrileña, Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), a la que ha trasladado su "apoyo total y absoluto" a sus reclamaciones.

"No solo están reivindicando condiciones laborales para ellas, están reivindicando las condiciones en las que la educación pública pueda cumplir la función que tiene que cumplir en una democracia, que es garantizar a todos los niños y niñas del país, independientemente de donde hayan nacido, de cuánto dinero tengan sus padres, igualdad de oportunidades para poder empezar su vida desarrollando hábitos saludables", ha dicho.

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Además, con la norma los centros de infantil deberán adoptar, en la medida de lo posible, las acciones necesarias para promover la lactancia materna tanto presencialmente —habilitando espacios para las madres que opten por amamantar en el centro— como de forma diferida, garantizando las condiciones adecuadas de recepción, conservación, manipulación y administración de la leche materna extraída.

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"Vamos a garantizar menús saludables y un proceso acorde a los estándares de la Organización Mundial de la Salud en una fase que es especialmente crítica, porque es cuando se incorporan los alimentos y cuando los niños y las niñas aprenden a comer", ha señalado el responsable de Consumo.

Por ello, Bustinduy ha señalado que la alimentación no puede ser "una variable para ajustar o reducir precios como ha sucedido en algunos de los modelos educativos" en España y ha abogado por dotar "los recursos necesarios a la educación".

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La norma se sustenta en el documento de consenso sobre la alimentación saludable y sostenible en el ciclo de 0 a 3 años, elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y consensuado con las comunidades autónomas, ha recordado el departamento de Consumo.

De esta forma, los menús servidos en las escuelas infantiles van a quedar sujetos al mismo estándar nutricional y de sostenibilidad que ya rige desde el segundo ciclo de infantil, con las particularidades aplicables a este grupo de edad.

Agua, productos de temporada y coto a los fritos y precocinados

Estas son algunas de las medidas que las escuelas infantiles tendrán que aplicar, que están incluidas en el Real Decreto 315/2025:

- Fruta y verdura fresca a diario, un 45 % debe ser de temporada.

- Agua como única bebida ofertada (además de la leche).

- Frecuencias mínimas obligatorias de legumbres y pescado.

- Cereales integrales como opción preferente, excepto el arroz.

- Precocinados: máximo una ración al mes (pizzas, croquetas, empanadillas o rebozados).

- Cocinado priorizando horno, vapor, plancha o hervido.

- Mínimo del 5 % del coste total de adquisición de alimentos de producción ecológica o dos platos principales ecológicos al mes, impulsando la producción agraria, pesquera y ganadera de proximidad.

- Supervisión obligatoria de los menús por profesionales e información detallada a las familias.

- Incorpora pautas de seguridad alimentaria específicas de los primeros años de vida, una etapa que exige una atención especial por su mayor vulnerabilidad.

- Los alimentos con riesgo de atragantamiento (frutos secos, uvas, tomates cherry, entre otros) se ofrecerán siempre molidos o partidos de forma segura.

- Restricciones por nitratos: sin espinacas, acelgas ni remolacha antes del primer año; sin borraja antes de los 3 años.

- Evitar carne de caza silvestre o limitarla a piezas que no hayan sido abatidas con munición de plomo.