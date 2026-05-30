Mabel Cupet Sevilla, 30 MAY 2026 - 06:30h.

Festival Discos, referencia musical en el centro de Granada, dirá adiós después de décadas entre vinilos, CDs y generaciones de clientes

Su propietario, Francisco José, afronta la jubilación tras dedicar toda su vida al negocio: “Todos mis recuerdos están aquí”

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Entre estanterías repletas de vinilos, discos compactos y fotografías junto a artistas de distintas generaciones, el tiempo parece haberse detenido desde hace años en Festival Discos. Sin embargo, el histórico establecimiento situado en pleno centro de Granada afronta ahora su despedida definitiva. La considerada como la tienda de discos en activo más antigua de España cerrará próximamente sus puertas tras más de medio siglo ligada a la música.

La decisión llega después de toda una vida detrás del mostrador de Francisco José, alma del negocio y rostro inseparable de Festival Discos, que ha decidido jubilarse y poner fin a una etapa marcada por miles de discos, conversaciones interminables sobre música y generaciones enteras de clientes que encontraron en este pequeño local mucho más que una tienda.

“Hace tan solo unos días hemos llegado a un acuerdo y finalmente la tienda se va a cerrar, muy a mi pesar”, reconoce Francisco, que durante meses intentó encontrar una fórmula para garantizar la continuidad del establecimiento. Finalmente, el histórico comercio bajará definitivamente la persiana.

Francisco José, el dueño de Festival Discos, que afronta una jubilación tan esperada como dolorosa. “Ya he pasado mi duelo. Es un sentimiento agridulce. Me jubilo, sí, pero después de 51 años esto es como si tuvieras que dejar tu propia casa”, confiesa.

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Una vida entera entre discos

La relación de Francisco con la música comenzó en 1975, cuando empezó a trabajar en la sección musical de un bazar prácticamente sin experiencia y cuando aún no había cumplido ni los 14 años. Entonces apenas conocía algunos artistas populares de la época, pero el contacto diario con los discos y los clientes terminó convirtiéndolo en uno de los grandes especialistas musicales de Granada.

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Años después, en 1992, decidió abrir su propio establecimiento. Así nació Festival Discos, un negocio que terminaría convirtiéndose en lugar de peregrinación para coleccionistas y aficionados llegados desde distintos puntos de España.

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“Han sido más de 50 años dedicados siempre al mismo trabajo. Todos mis recuerdos, salvo los familiares, están aquí dentro”, explica.

Francisco reconoce que tomar la decisión de cerrar no ha sido sencillo. “Ha sido muy complicado. Me ha costado mucho romper con esto. He pasado dos semanas cabizbajo. Pero hay que tirar para adelante”, admite.

Mucho más que una tienda

Festival Discos nunca fue únicamente un comercio. Durante décadas se convirtió en un auténtico punto de encuentro cultural para Granada. Entre sus paredes no solo se vendían discos: también se organizaban tertulias improvisadas y, como el propio dueño nos cuenta, se han gestado muchos de los grandes eventos musicales de la ciudad.

“Aquí se han fraguado festivales importantes de Granada, como el Festival de Órgano o el de Música Antigua”, recuerda Francisco, orgulloso de haber convertido la tienda en un espacio de conversación y descubrimiento musical.

Aunque en sus cajones conviven todos los géneros, Flamenco, jazz, rock, pop, el establecimiento estaba especializado en música clásica, hasta el punto de reunir uno de los catálogos más importantes de Europa. “En música clásica no he tenido rival. Tenemos el mejor surtido de España y posiblemente estamos entre las cuatro mejores tiendas de Europa”, asegura.

Por sus estanterías han pasado numerosos artistas y especialistas del género que, según cuenta, se sorprendían al descubrir un fondo musical tan amplio y especializado. “Mi surtido no lo tiene nadie”, dice con una mezcla de orgullo y nostalgia.

El refugio de los melómanos

Pese al auge de las plataformas digitales, Festival Discos logró sobrevivir gracias a un público fiel y también al regreso del vinilo, que devolvió protagonismo al formato físico. Francisco nunca dudó del valor de escuchar música de otra manera, lejos de la rapidez de internet.

“Nosotros siempre hemos cuidado al cliente. Esto no es una tienda cualquiera, es una tienda especializada”, insiste. Su lema, repetido durante décadas a cada cliente, resume perfectamente su filosofía de trabajo: “Si existe, te lo consigo”. “Y eso era un compromiso muy serio”, añade.

Actualmente todavía permanecen en el local cerca de 20.000 discos, la mayoría de ellos, uno 15.000, relacionados con música clásica. Ante el inminente cierre, Francisco ha comenzado una liquidación con descuentos de hasta el 40%. “La gente se lleva mochilas llenas de discos”, comenta entre sonrisas.

“Me gustaría abrazar a cada cliente”

“He vivido momentos muy bonitos, he conocido gente maravillosa” cuenta con emoción. Más allá de la música, lo que verdaderamente emociona a Francisco es pensar en todas las personas que han pasado por la tienda durante estos años. Muchos clientes comenzaron entrando siendo niños y hoy siguen cruzando la puerta convertidos ya en adultos.

“Hemos compartido emociones y sensaciones. Me gustaría poder darle un abrazo a cada cliente”, reconoce emocionado.

Cuando Festival Discos cierre definitivamente en un par de meses, como planea su dueño, Granada perderá mucho más que una tienda especializada. Desaparecerá uno de esos lugares capaces de resistir al paso del tiempo y de mantener viva, durante décadas, la pasión por escuchar música con calma, entre conversaciones, recomendaciones y discos que todavía guardan historias.