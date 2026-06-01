Lanzan un subsidio poco conocido que puedes cobrar aunque nunca hayas cotizado

Quienes cumplen las condiciones de la pensión no contributiva de jubilación, pueden cobrarla hasta el fin de sus días

Alerta a quienes tengan hijos: las ayudas que se pueden cobrar en 2026 y que muchos desconocen

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Hay una prestación de la Seguridad Social que existe desde 1990 y que, sin embargo, sigue siendo una de las grandes desconocidas del sistema de protección social en España. No exige haber trabajado nunca. No pide un solo día de cotización. Y en 2026 ha recibido una actualización relevante que la hace más accesible que en cualquier momento anterior. Se llama pensión no contributiva de jubilación, y quienes cumplen sus condiciones pueden cobrarla hasta el fin de sus días.

Qué es y a quién va dirigido

La distinción entre pensión contributiva y no contributiva es el punto de partida esencial. La primera se genera con las cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral y requiere un mínimo de 15 años cotizados. La segunda existe precisamente para quienes no llegan a ese umbral, o no han trabajado en absoluto. Son prestaciones económicas que se reconocen a los ciudadanos que carecen de recursos suficientes para su subsistencia, incluso cuando no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social o no hayan cotizado el tiempo suficiente para poder solicitar las prestaciones contributivas.

Por ejemplo, es habitual para aquellas mujeres que dedicaron su vida al hogar y nunca cotizaron, personas con trayectorias laborales muy irregulares, trabajadores que ejercieron en la economía sumergida o emigrantes que regresaron a España sin haber acumulado cotizaciones aquí.

Cuánto se cobra en 2026

La cuantía experimenta en 2026 una de sus subidas más significativas en años. El Gobierno acordó un incremento del 11,4% para reducir la brecha existente entre la cuantía de las pensiones mínimas y el umbral de la pobreza. Con carácter general, se fijó en 8.803,20 euros para 2026, tanto para las pensiones de jubilación como para las de invalidez.

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En términos mensuales, la cuantía individual de la pensión no puede ser inferior a 2.200,80 euros anuales, que se corresponde con el 25% del importe íntegro para el año 2026. Y en su tramo máximo, abona 628,80 euros al mes en 14 pagas.

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Existe además un complemento adicional. Desde el año 2021, existe un complemento para las pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de incapacidad, de 525 euros anuales que se mantiene para 2026. Para tener acceso a este complemento se ha de carecer de vivienda en propiedad y la residencia habitual debe ser alquilada, y el propietario no tener relación de parentesco con el pensionista.

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Requisitos: lo que pide y lo que no

Para la pensión no contributiva de jubilación, las tres condiciones son claras y verificables. La primera es la edad: residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. La segunda, tener 65 años o más. La tercera, no superar los límites de ingresos: existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2026, sean inferiores a 8.803,20 euros anuales.

Un matiz que suele pasarse por alto es que si el solicitante convive con familiares, el límite de ingresos se calcula sobre la renta conjunta de toda la unidad de convivencia, no solo la propia, con límites más elevados cuando los convivientes son ascendientes o descendientes en primer grado. La pensión no exige nacionalidad española, por lo que es válida tanto nacionales como extranjeros en situación administrativa regular pueden beneficiarse de esta prestación.

La modalidad para personas con discapacidad

Existe una segunda variante, la pensión no contributiva de invalidez, que amplía el acceso a personas de entre 18 y 65 años. Sus condiciones de renta son idénticas a las de jubilación, pero los requisitos de residencia se reducen: en el caso de la pensión no contributiva de incapacidad, el mínimo se reduce a cinco años de residencia. Asimismo, se debe poseer un certificado de discapacidad del 65% o más. Si la discapacidad es igual o superior al 75% y el beneficiario necesita ayuda de un tercero para actividades básicas, se añade un complemento del 50% sobre la cuantía de la pensión: 4.401,60 euros anuales adicionales en 2026.

La gestión de estas pensiones no la lleva el INSS sino las comunidades autónomas. La gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos competentes de cada comunidad autónoma. Es decir, el trámite se inicia en los servicios sociales del municipio o en la consejería competente de la comunidad. La documentación básica incluye el DNI o NIE, certificado de empadronamiento histórico de los últimos diez años, declaración de la renta del último ejercicio o certificado negativo de Hacienda, y el libro de familia si procede. El plazo legal máximo de resolución es de 90 días, aunque en la práctica varía mucho según la comunidad autónoma.