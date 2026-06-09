Mabel Cupet Sevilla, 09 JUN 2026 - 18:30h.

La ciudad instalará en los próximos días las primeras 70 señales y tres sistemas de alarma dentro del plan de prevención impulsado junto a la Unesco

El Ayuntamiento prevé ampliar el dispositivo hasta alcanzar las 270 señales y seis alarmas repartidas por todo el término municipal

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Cádiz da un nuevo paso en su estrategia de prevención frente al riesgo de tsunamis. Como anunció el alcalde de la ciudad, Bruno García, esta semana ha comenzado la instalación de las primeras señales informativas y sistemas de alarma destinados a mejorar la respuesta ciudadana ante una eventual emergencia de este tipo.

La actuación forma parte de un proyecto desarrollado con la colaboración de la Unesco, la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Junta de Andalucía, con el objetivo de reforzar la preparación de la capital gaditana frente a fenómenos naturales poco frecuentes, pero potencialmente peligrosos.

Las primeras señales llegarán a San Antonio

La primera fase contempla la colocación de 70 señales y tres alarmas que han sido facilitadas por la Unesco. Las primeras unidades se están instalando en la plaza de San Antonio, uno de los puntos de referencia del casco histórico gaditano.

Estas señales tendrán una función fundamental dentro de los protocolos de emergencia. Algunas indicarán los puntos seguros de encuentro a los que deberá dirigirse la población en caso de evacuación, mientras que otras mostrarán las rutas recomendadas para abandonar las zonas de riesgo de forma rápida y ordenada.

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Una ciudad cada vez más preparada

La iniciativa se enmarca dentro del programa de prevención que Cádiz viene desarrollando durante los últimos años y que ya ha incluido diversos simulacros de evacuación en diferentes zonas de la ciudad.

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Tras las experiencias realizadas en el casco histórico y en extramuros, el Ayuntamiento tiene previsto organizar antes de que finalice 2026 un nuevo ejercicio con la participación de centros educativos ubicados en la zona intermedia de la ciudad. En esta ocasión, el punto de encuentro establecido será el entorno de Varela.

Alarmas preparadas incluso para situaciones extremas

Además de la señalización física, el proyecto incorpora sistemas de alarma diseñados para funcionar en distintos escenarios de emergencia. Los equipos cuentan con una tecnología dual que permite su activación tanto a través de redes móviles 4G mediante aplicaciones específicas como mediante sistemas analógicos UHF.

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Esta segunda opción resulta especialmente relevante en casos de apagón eléctrico o caída de las redes de comunicación, garantizando que los avisos puedan seguir emitiéndose incluso en circunstancias adversas.

Desde el Ayuntamiento consideran que disponer de herramientas redundantes es esencial para asegurar la eficacia de los protocolos de emergencia y facilitar una respuesta rápida por parte de la población.

Segunda fase con más señales y un simulacro a escala urbana

La estrategia municipal no termina con esta primera instalación. El Consistorio ya trabaja en la redacción del pliego que permitirá licitar una segunda fase del proyecto.

La previsión es incorporar otras 200 señales y tres nuevas alarmas, elevando el total hasta 270 elementos de señalización y seis sistemas acústicos distribuidos por toda la ciudad.

Una vez completada esta ampliación, el Ayuntamiento pretende organizar durante 2027 un simulacro que abarque el conjunto del término municipal, con el objetivo de poner a prueba los protocolos de actuación y familiarizar a la ciudadanía con los recorridos de evacuación establecidos.

Cádiz, referente en prevención

La ubicación geográfica de Cádiz, rodeada prácticamente por completo por el mar, ha llevado a las administraciones a trabajar en los últimos años en distintos planes de prevención y concienciación ante riesgos naturales asociados al litoral.

Aunque la probabilidad de que se produzca un tsunami de gran magnitud es reducida, los expertos coinciden en la importancia de que la población conozca cómo actuar ante una situación de emergencia. La instalación de señales visibles y sistemas de alerta forma parte de esa estrategia de preparación que busca reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ciudadana.

Con la llegada de las primeras señales, Cádiz comenzará a incorporar a su paisaje urbano una imagen habitual en otras zonas costeras del mundo expuestas a este tipo de fenómenos.

Chipiona abrió el camino en la provincia

Aunque Cádiz comenzará ahora a instalar sus primeras señales y alarmas, no será el primer municipio gaditano en incorporar este tipo de medidas preventivas. Ese papel pionero correspondió a Chipiona, que en los últimos años se convirtió en una de las primeras localidades andaluzas en señalizar rutas de evacuación ante el riesgo de tsunami dentro del programa internacional impulsado por la Unesco.

El municipio chipionero desarrolló distintas actuaciones de concienciación ciudadana y señalización de itinerarios seguros, convirtiéndose en una referencia para otras poblaciones costeras expuestas a este tipo de fenómenos naturales. Su experiencia ha servido para reforzar la importancia de que vecinos y visitantes conozcan los protocolos de actuación en caso de emergencia.

La incorporación de Cádiz a esta red de municipios preparados supone un nuevo paso en la estrategia de prevención impulsada en el litoral andaluz. Debido a su ubicación geográfica y a su condición de ciudad rodeada por el mar, la capital gaditana es una de las localidades donde la planificación ante posibles riesgos costeros adquiere una especial relevancia.

Aunque los expertos insisten en que la probabilidad de que se produzca un tsunami de gran impacto es reducida, consideran fundamental que la población sepa identificar las rutas de evacuación y los puntos seguros, del mismo modo que ocurre en otros países con tradición en la gestión de este tipo de riesgos.